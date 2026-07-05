Sfalci in corso a Santa Marinella • Terzo Binario News

Al via in questi giorni il piano di riqualificazione del verde pubblico. Gli operai della Santa Marinella Servizi hanno provveduto agli sfalci lungo i marciapiedi nelle zone di Maiorca e Valdambrini.

“Appena insediato – spiega l’assessore Danilo Bitetti – ho voluto incontrare immediatamente i responsabili della nostra partecipata per programmare una serie di interventi urgenti e necessari. La situazione richiedeva un’azione rapida e coordinata».

​L’assessore sottolinea l’urgenza degli interventi, ma evidenzia la vastità del territorio: «La strada è lunga, per questo invito i privati a rispettare l’ordinanza che prevede la cura e il taglio delle siepi e delle piante confinanti con le aree pubbliche».

​L’amministrazione deve inoltre far fronte a una criticità tecnica: l’assenza di un’autobotte funzionante per l’irrigazione (il mezzo in dotazione della partecipata Sms, è attualmente guasto). «Stiamo lavorando per risolvere il problema logistico – precisa l’assessore – così da tutelare la vegetazione».

​Attenzione alta anche sulla Limonaia, dove sono stati eseguiti interventi di taglio e pulizia e sono in corso verifiche sulle piante trascurate dallo scorso agosto: «Faremo il possibile per salvare il patrimonio arboreo residuo e restituire decoro alla città», conclude Bitetti, confermando che il piano di manutenzione proseguirà nei prossimi giorni in altre aree del territorio.