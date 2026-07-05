Prevenzione e Benessere nelle Farmacie Comunali di Cerveteri • Terzo Binario News

Prevenzione, benessere e cura di sé: ecco i prossimi tre appuntamenti speciali dedicati alla salute e alla bellezza nelle nostre Farmacie Comunali. In particolare, questa volta, è la Farmacia n. 6, in procinto di festeggiare i due anni dall’apertura in Via Fontana Morella n. 84 (nei pressi della Cantina Cerveteri, a pochi metri dalla Via Aurelia), a proporre tre iniziative aperte a tutti:

Mercoledì 8 Luglio (ore 9:00 – 18:00) | Giornata MAKE-UP EUPHIDRA

Una consulenza personalizzata con una Make-Up Artist professionista EuPhidra e sconti speciali dal 20% al 25% su tutti i prodotti Make-Up EuPhidra.

Giovedì 9 Luglio(ore 15:30 – 18:30) | Controllo dell’Udito Gratuito

Un controllo gratuito, rapido, indolore e senza impegno con uno specialista dell’udito a tua completa disposizione. Indispensabile prenotare!

Lunedì 13 Luglio (ore 9:00 – 18:00 | pausa 13-14) | Check-up Metabolico

Al costo sociale di soli €3,70, una Dottoressa Biologa effettuerà lo screening completo dei tuoi valori: pressione, colesterolo totale, HDL, LDL, glicemia e trigliceridi. È necessario essere a digiuno da almeno due ore.

I posti sono limitati! Prenota subito il tuo appuntamento per non perdere queste promozioni: passa direttamente in farmacia o chiama il numero 06.69.40.17.45.

È una iniziativa promossa dalla Multiservizi Caerite insieme al Comune di Cerveteri.