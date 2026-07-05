Pubblicata la procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare comunale a Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Civitavecchia informa che è stata pubblicata la procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare comunale, uno degli interventi più rilevanti rivolti alle persone anziane, alle persone con disabilità e ai cittadini che, per condizioni di fragilità, necessitano di un supporto qualificato all’interno del proprio contesto di vita.

La procedura, indetta ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. 36/2023, consentirà di individuare il nuovo soggetto gestore del servizio, assicurandone la continuità nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e qualità delle prestazioni.

«L’assistenza domiciliare è uno dei servizi che meglio rappresentano la vicinanza concreta delle istituzioni alle persone», dichiara l’assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni.

«Consentire a un anziano, a una persona con disabilità o a chi vive una condizione di particolare fragilità di continuare a vivere nella propria casa significa preservarne l’autonomia, sostenere le famiglie e migliorare la qualità della vita. La pubblicazione della gara rappresenta un passaggio amministrativo fondamentale per garantire continuità a un servizio essenziale e per individuare un operatore che sappia assicurare professionalità, competenza e attenzione ai bisogni delle persone. Continuiamo a investire su un welfare di prossimità che metta al centro la dignità della persona e il diritto a ricevere un’assistenza di qualità.»

Gli operatori economici interessati potranno presentare la propria offerta esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dedicata entro le ore 12 del 31 luglio 2026. La documentazione di gara è disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti del sito istituzionale del Comune di Civitavecchia e sulla piattaforma di e-procurement dell’Ente.

Con la pubblicazione della procedura, l’Amministrazione conferma il proprio impegno nel garantire continuità e qualità ai servizi socio-assistenziali, riconoscendo nell’assistenza domiciliare uno strumento fondamentale per sostenere le persone più fragili e promuovere un modello di welfare sempre più vicino ai bisogni della comunità.