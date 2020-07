Cadavere trovato nel Piazzale Pino Pascali - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Un cadavere trovato nel Piazzale Pino Pascali. La scoperta è avvenuta alle 22 di martedì 21 luglio: la vittima è una transessuale di 36 anni, di origini brasiliane.

A dare l’allarme al 112 un connazionale di 43 anni, il quale – a bordo di una Citroen – ha riferito di aver investito involontariamente il corpo che già giaceva a terra. L’intervento del 118 non ha fatto altro che constatare il decesso.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione Roma Tor Sapienza e del nucleo investigativo di via In Selci. La salma è stata traslata all’istituto di medicina legale del Verano, per l’esame autoptico, che fornirà elementi utile sulla morte della transessuale.