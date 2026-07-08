Libri a Tolfa, al Polo Culturale si presenta "Il viaggio della Corona III" di Stefano Serpente • Terzo Binario News

Terza tappa de “Il viaggio della Corona”. La saga fantasy a firma del giovane autore tolfetano Stefano Serpente si arricchisce di un’altra parte. Domenica 12 luglio alle 18.30, infatti, al Polo Culturale si presenta “Il Viaggio della Corona parte III – La memoria ed il caos” (Infilaindiana Edizioni). Modera l’incontro Giordano Iacomelli.

Sempre Iacomelli aveva già intervistato lo scrittore in occasione delle presentazioni precedenti quelle per “La calamità del fuoco” e “I segreti dei nobili”. Protagonisti principali il cavaliere Ban e la giovane Selene che si muovono nel Regno di Progon.

Stefano Serpente, cresciuto fra Tolfa e Civitavecchia, meno di trent’anni fa, si occupa di Soluzioni Tecnologiche e Informatiche, ha conseguito la Laurea triennale, Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca in Matematica all’Università degli Studi Roma Tre, e il Dottorato è stato parzialmente svolto alla Brown University di Providence, negli Stati Uniti.

Quando è libero si occupa si dedica al volontariato negli Scout. Oltre a scrivere ama fare sport, leggere fumetti, guardare serie TV e cartoni e pure studiare musica.

Nella foto del titolo, l’autopre alla presentazione alla Panchina letteraria.