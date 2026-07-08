Cie, gli open day di Roma del fine settimana • Terzo Binario News

Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continuano nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 luglio, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi VII, VIII e XI (sabato 11), mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 11 luglio che in quella di domenica 12 luglio.

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 10 luglio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie. interno.gov.it/ ).

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI COINVOLTI SABATO 11 LUGLIO 2026

– Municipio VII: la sede di Via Fortifiocca, 71 sarà aperta sabato 11 luglio dalle ore 8.30 alle 16.00;

– Municipio VIII: la sede di Via Benedetto Croce, 50 sarà aperta sabato 11 luglio dalle ore 8.30 alle 15.30;

-Municipio XI : la sede di Via Portuense, 579 sarà aperta sabato 11 luglio dalle ore 8:00 alle 14:00.

ORARI DEGLI EX PIT E DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52 PER LE GIORNATE DI SABATO 11 E DOMENICA 12 LUGLIO 2026

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 11 luglio dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 12 luglio dalle 8.30 alle 12.30.