Edilizia residenziale a Tarquinia, 430mila euro dalla Regione • Terzo Binario News

Il sindaco Francesco Sposetti esprime soddisfazione per il fatto che il Comune di Tarquinia sia risultato beneficiario del bando della Regione Lazio destinato ai Comuni e alle ATER per il recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria.

Il contributo, pari a 430 mila euro, consentirà di riqualificare abitazioni oggi in pessime condizioni manutentive, con l’obiettivo di renderle nuovamente disponibili alle famiglie aventi diritto. Il finanziamento è stato ufficializzato con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR) del 2 luglio 2026.

“Recuperare alloggi – dichiara il sindaco Francesco Sposetti – significa valorizzare il patrimonio pubblico e, soprattutto, offrire nuove opportunità abitative alle famiglie che ne hanno più bisogno.

Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto nella predisposizione della candidatura.

Continueremo a impegnarci per intercettare risorse e investimenti capaci di migliorare la

qualità della vita della nostra città”.