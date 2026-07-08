Sala scommesse clandestina travestita da negozio scoperta a Barbarano • Terzo Binario News

La Guardia di Finanza di Viterbo, insieme ai Carabinieri di Blera, hanno scoperto e smantellato un centro scommesse clandestino celato dietro la facciata di un negozio di alimentari-cartoleria- servizi telematici a Barbarano Romano.

I militari hanno scoperto che dietro lo schermo dell’apparente vendita di alimentari e articoli di cancelleria, si nascondeva un’attività illegale che operava per conto di bookmaker nazionali.

Durante la perquisizione del negozio sono state trovate locandine pubblicitarie di scommesse sportive affisse alle pareti, postazioni internet con accesso preimpostato a siti di gioco online e numerose ricevute delle scommesse già effettuate dai clienti. Per il titolare è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria. I militari hanno anche sequestrato le postazioni internet e tutta la documentazione cartacea rinvenuta nel locale.