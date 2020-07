Monte Mario: commette furto in auto poi aggredisce il testimone - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Ha commesso il furto della borsa all’interno di un auto, dopodiché ha aggredito il testimone che l’aveva visto. Un 39enne, originario della Bosnia ed Erzegovina, è stato arrestato per rapina impropria alle 13 di martedì 21 luglio in via Sebastiano Vinci, zona Monte Mario.

Secondo la ricostruzione della Polizia, l’uomo ha rubato una borsa da una macchina in sosta. Una persona, che lo ha visto, ha allertato le forze dell’ordine e lo ha seguito ma è stato aggredito dal 39enne.

Sul posto gli agenti delle Volanti: per terra sono stati ritrovati la borsa e due cellulari. Addosso al malvivente, invece, c’erano contanti (90 euro) e due ricevute intestate alla proprietaria derubata.