Uno degli ultimi calzolai rimasti: a Cerveteri Massimiliano Alessandrini “Fachiro” è sinonimo di storia, tradizione e qualità • Terzo Binario News

Intervista con il titolare di “Coryum”, eccellenza artigiana nella lavorazione del pellame e del cuoio: una chiacchierata con uno degli ultimi artigiani di Cerveteri

Una professione e tradizione che anno dopo anno sta scomparendo, ma che Massimiliano Alessandrini, meglio conosciuto come “Fachiro” continua a portare avanti con amore, dedizione e passione. La professione è quella del calzolaio, il caro e vecchio calzolaio che con abile ed unica maestria è capace di ridare nuova vita a scarpe, stivali e sandali.

Da dieci anni con “Coryum” è un punto di riferimento all’interno del Centro Storico di Cerveteri: insieme a Roberto Paolini, il ceramografo che ha conquistato il mondo e a Giovanni Pisa, lo storico falegname in fondo al Rione Boccetta, è uno degli ultimi baluardi dell’artigianato locale, un pilastro che ancora oggi con lo strumento più prezioso che esista, ovvero le proprie mani, crea capolavori unici al mondo.

Massimiliano infatti non si limita a “riparare le scarpe”, o meglio, i “calzini” come simpaticamente gli hanno detto alcuni bambini in visita presso la sua attività nei mesi scorsi, ma crea borse, cinte e portafogli in pelle e cuoio rigorosamente a mano e personalizzate. Insomma, se volete fare un dono originale tipico del territorio, “Made with Love” sicuramente da “Coryum” qualcosa di giusto la troverete.

Per conoscerlo meglio, gli abbiamo fatto visita in negozio, dove tra una “ricucitura” e un’altra, abbiamo approfondito un po la sua storia, le sue origini e la sua attività.

Massimiliano, come nasce “Coryum”?

Una storia lunga un quarto di secolo! Ci tengo infatti a sottolineare come io nasco calzolaio, con la mia storica bottega in Via Agyllina. Una passione e competenza che ho ereditato da Amleto Lucarini, il mio padrino di battesimo.

Professionalità acquisita da autodidatta, semplicemente rubando con gli occhi segreti, aneddoti e tecniche. Insomma, possiamo dire che ho iniziato a lavorare prima ancora che imparassi davvero il mestiere: non ci fosse stato Amleto, non fosse stato così disponibile e paziente nel condividere con me la sua arte, oggi non farei questo lavoro.

Come detto, inizio come calzolaio: era il 1994 quando aprii per la prima volta la serranda. Con il tempo poi, ho iniziato a lavorare la pelle e il cuoio, creando accessori come borse, portafogli, cinte e molto altro. Così dieci anni fa, ho dato vita a “Coryum”, che mi sta dando infinite soddisfazioni personali e professionali.

Una creatura della mia famiglia, coltivata con amore oltre che da me, da mia moglie e mio figlio: entrambi, svolgono un lavoro straordinario e fondamentale. Magari meno visibile al pubblico, ma senza di loro non ci sarebbe “Coryum”.

Dicevamo in apertura che è un lavoro che sta scomparendo quello del calzolaio.

Purtroppo sì, perché almeno qui nel Lazio non esistono percorsi di formazione che avvicinino i giovani e giovanissimi a questa professione.

Personalmente ho avuto il piacere di poter ospitare all’interno della mia attività i bambini delle scuole della nostra città: sono rimasti estremamente affascinati ed anzi, ringrazio le loro maestre per aver pensato a me e alla mia attività, ma si è trattato semplicemente di uscite didattiche, non di un percorso continuativo nel mondo della lavorazione di pellami e cuoiame.

La questione è chiaramente generalizzata, non riguarda solamente Cerveteri, ma il sistema scolastico e formativo in generale: spesso nelle scuole si fa poco o nulla, non per colpa delle maestre sia chiaro, per trasmettere ai ragazzi, sin da bambini, la passione e l’interesse per le professioni.

Vale per l’attività artigiana ma per tante altre professioni: quante volte in Italia ci autocelebriamo per le eccellenze musicali? Infinite volte: poi nelle scuole forse ci sono due ore di musica a settimana! Quante volte festeggiamo i successi nel mondo dello sport riscoprendoci improvvisamente patrioti? Altrettante, però poi non esistono percorsi scolastici di vero avvicinamento alla disciplina.

Come artigiano tu saresti disposto a dare un tuo contributo affinché la professione prosegua e non vada persa?

Sarebbe il mio sogno! Da molto sto pensando a dare il via a dei corsi di formazione, anche semplici, non necessariamente estremamente approfonditi, ma di fornire quantomeno una base conoscitiva per valutare se davvero c’è interesse nell’iniziare questa professione.

Vede, come dicevo in apertura il sostegno di mio figlio nella mia attività è prezioso: lui ha una profonda conoscenza del pellame e del cuoio, quasi più della mia, ma poi bisogna saperlo lavorare, dal nulla bisogna saper creare qualcosa di unico e originale. Lui sa riconoscerne la qualità, il valore, lo spessore, ogni singolo e minimo aspetto. Ma poi è fondamentale rendere concreto il suo lavoro. La mia attività è sempre aperta, qualora provenissero delle richieste sarei più che felice di tramandare la professione ai giovani.

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Ma parliamo un po più nello specifico della tua, della vostra creatura, Coryum. Ci racconti un po di storia?

Il brand “Coryum” nasce dalla fusione di due parole bellissime: “corium” dal latino cuoio e cuore come la passione di un artigiano verso il proprio lavoro. La stessa passione che ci metto da una vita!

Scegliendo Coryum, scegli di schierarti contro l’industrializzazione del mondo delle pelli: mi permetto di dirlo con orgoglio, che negli anni è divenuto un punto di riferimento per lavorazioni fatte a mano e per la realizzazione di progetti su misura. Lavoro quasi sempre senza l’uso di macchinari, uso le mani. Insomma, chi vuole qualcosa davvero di originale, entra nel mio negozio.

Lavoriamo cuoio conciato al vegetale con tannini, il metodo di concia più sostenibile: l’essere stato selezionato dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte come artigiano d’eccellenza, è certamente un motivo di grande orgoglio.

Insomma, chiunque voglia qualcosa di unico e speciale, o anche semplicemente conoscere una storica attività artigiana… troverà aperte le mie porte!