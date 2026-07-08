Marietta Tidei sul Castello di Santa Severa: "A rischio fondi Mef, ancora nessun cantiere" • Terzo Binario News

“La risposta della Giunta regionale alla mia interrogazione è la certificazione di un fallimento amministrativo. Dopo oltre due anni dal crollo della Casa del Muratore al Castello di Santa Severa, la Regione Lazio non è stata neppure capace di completare la progettazione dell’intervento”. Così la capogruppo di Italia Viva nel Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei.

“Ma c’è un fatto ancora più grave. La stessa Regione ammette che i 500 mila euro già assegnati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rischiano di andare perduti proprio a causa dei ritardi della Direzione competente.

Se il Mef non concederà una deroga, si dovrà addirittura cercare una nuova fonte di finanziamento, allungando ancora i tempi. È una vergogna. Non stiamo parlando di fondi da reperire, ma di un finanziamento già disponibile che rischia di essere perso esclusivamente per l’incapacità della Regione dirispettare i tempi e portare a termine la progettazione. Il Castello di Santa Severa è uno dei beni culturali più importanti del Lazio e il centrodestra è riuscito perfino a mettere a rischio risorse già assegnate. Questo è il risultato di una gestione fatta di annunci, propaganda e totale inefficienza. Per questo fanno sorridere le continue passerelle elettorali del centrodestra sul territorio. Vengono a promettere sviluppo e attenzione per i nostri Comuni, ma quando c’è da amministrare dimostrano solo ritardi, immobilismo e sciatteria. Dovrebbero vergognarsi: stanno mettendo a rischio un finanziamento già ottenuto e continuano ad abbandonare uno dei simboli culturali più importanti della nostra regione”, conclude Marietta Tidei.