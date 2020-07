Magliana: furto in farmacia e tentata rapina in pasticceria, arrestato - Terzo Binario News

Bloccato dai carabinieri un 51enne

di Claudio Bellumori

Tentata rapina aggravata e furto aggravato: un 51enne è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Trastevere. Secondo quanto ricostruito dai militari, il bandito ha consumato un colpo in via Pescaglia, in una farmacia e ne ha tentato un altro in pasticceria, in via Lari. Il tutto è accaduto poco prima delle 12 di martedì 21 luglio.

L’uomo, come detto, si è introdotto nella pasticceria di via Lari con un cacciavite e volto travisato. Il ‘blitz’ non è andato però a buon fine: i carabinieri, giunti sul posto, hanno subito raccolto elementi utili per individuare il responsabile.

Il 51enne è stato poi trovato in via Pescaglia. Addosso aveva il cacciavite e 370 euro, frutto del furto in farmacia.

Successivamente, è stato condotto nel carcere di Regina Coeli.