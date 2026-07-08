Concerto d’estate del Gruppo Bandistico Cerite: appuntamento speciale in Piazza Santa Maria, tra tradizione e grandi melodie • Terzo Binario News

L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Appuntamento immancabile della nostra città, una tradizione che si rinnova ed emoziona ogni anno”

“Una tradizione che si rinnova ogni anno, un appuntamento immancabile che richiama sempre un pubblico numeroso. Torna il concerto del Gruppo Bandistico Cerite: tra marce brillanti, musical e brani pop. Una serata in musica, per augurarci una buona estate!”.

Ad annunciarlo è Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri, nel presentare il tradizionale concerto del Gruppo Bandistico Cerite, diretto dal Maestro Augusto Travagliati, in programma sabato 11 luglio alle ore 21:00 nella cornice di Piazza Santa Maria. L’ingresso è gratuito.

“È sempre una grande emozione poter assistere al concerto della banda della nostra città, un concerto che hanno preparato con grande passione e amore per la musica – ha dichiarato Francesca Cennerilli – un Gruppo Bandistico che più passano gli anni e più si rinnova: soprattutto nell’ultimo periodo sono tanti i nuovi elementi, soprattutto giovani e giovanissimi, che guidati dal nostro Maestro Augusto Travagliati, hanno scelto di entrare a far parte di questa grande famiglia”.

“Ci aspettiamo un pubblico davvero numeroso – prosegue l’Assessore Cennerilli – sarà occasione per vivere una serata di qualità, con i musicisti e musiciste della nostra città. Colgo l’occasione, per complimentarmi con il Maestro Travagliati, il Segretario del Gruppo Bandistico Carmelo Aiello e la Presidente dell’Associazione Antonella Badini: a loro il mio ringraziamento più sincero per il grande lavoro che sempre svolgono per la promozione della cultura e dell’arte della musica all’interno della nostra città”.