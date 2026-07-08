Antizanzare a Ladispoli nelle notti di mercoledì 15 luglio e giovedì 16 luglio 2026 • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa la cittadinanza che, in collaborazione con la società Tekneko, nelle notti di mercoledì 15 luglio e giovedì 16 luglio 2026, dalle ore 00:00 alle ore 06:00, verrà effettuato un intervento di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale, compresi parchi e giardini pubblici.
Il calendario degli interventi prevede:
Mercoledì 15 luglio: Centro, Caere Vetus e Palo Laziale.
Giovedì 16 luglio: Cerreto, Campo Sportivo e Miami.
L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e tutela dell’igiene pubblica, finalizzate a contrastare la proliferazione degli insetti durante il periodo estivo.
Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, si invita la cittadinanza a osservare alcune semplici precauzioni durante gli orari del trattamento:
tenere chiuse porte e finestre;
evitare di lasciare indumenti stesi all’esterno.
L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e invita tutti a rispettare le indicazioni al fine di garantire la massima efficacia dell’intervento.