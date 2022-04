Tonfo della Futsal Civitavecchia a Valcanneto, perso il secondo posto - Terzo Binario News

Prestazione terribile della Futsal Civitavecchia, che perde 6-1 a Valcanneto, rimettendoci pure il secondo posto in classifica.

Nella quartultima giornata della C1 girone B i nerazzurri sono incappati in una giornataccia, nella quale non sono riusciti proprio a combinare nulla. Di Matteo Tiberi il gol del 2-1 momentaneo ma è stato solo un lampo nel nulla perché poi è stato un monologo cerite.

Furioso mister Simone Tangini a fine partita con i suoi giocatori: «Senza carattere non si va da nessuna parte – tuona l’allenatore – e il Valcanneto, nonostante le assenze, hanno messo una voglia che noi non abbiamo avuto e, per dare continuità alla corsa play-off, avremo dovuto uscire imbattuti. Adesso arriva la sosta pasquale, utile per recuperare qualcuno ma ieri si sono fatti male lo stesso Tiberi e Davide Cerrotta. Tuttavia siamo ancora padroni del nostro destino, pertanto mi attendo una reazione importante nello scontro diretto con il Poggio Fidoni».

Come si diceva poc’anzi, la sconfitta è pesantissima perché il Grande Impero ha vinto sul sintetico della Cccp 1987 e ha raggiunto quota 49 punti, la Futsal è rimasta ferma a 47 e il Torino, vittorioso sul Tormarancia, è salito a 45. Lo stesso Poggio Fidoni, avversario nel prossimo turno post-pasquale dei nerazzurri, ha vinto sul campo del Valentia.