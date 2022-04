Soddisfazioni per l'Etruria Scherma di Cerveteri ad Ariccia - Terzo Binario News

Il fine settimana scorso, il 2 Aprile, si sono svolte ad Ariccia le gare per conquistare l’accesso alla Coppa Italia Nazionale Assoluti in vista dei prossimi Campionati Italiani Assoluti.

Una gara in salita un po’ insolita, dopo un girone non buono, Gaia Cantucci si posiziona al 19° posto nella classifica provvisoria.

La svolta della gara inizia nelle eliminazioni dirette: vince nettamente l’assalto per i 16, per la finalissima degli 8 incontra la numero 3, ma con tanta grinta riesce a portare a vittoria l’assalto con l’ultima stoccata decisiva sul 14 pari. Vince anche per i 4 e la semifinale. Viene fermata solo dalla vincitrice della gara, si guadagna un ottimo argento in una gara di buon livello e quindi il pass per la prossima Coppa Italia Nazionale di fioretto femminile che si svolgerà ad Ancona i primi di Maggio.

La nostra fiorettista Gaia Cantucci, il giorno seguente, si qualifica anche nella sciabola femminile.

Buona anche la prestazione di un altro nostro atleta Andrea Buonocore che conquista meritatamente la qualificazione ad Ancona nel fioretto maschile.

