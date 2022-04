La nave Diciotti al porto di Civitavecchia - Terzo Binario News

In concomitanza con le celebrazioni nazionali della “Giornata del Mare e della cultura marinara”, previste svolgersi a Civitavecchia lunedì 11 aprile, a partire dalle ore 11.00, presso il Terminal crocieristico “A. Vespucci”, la Nave della Guardia Costiera CP 941 “Diciotti” effettuerà una sosta nel porto di Civitavecchia nelle giornate del 11 e 12 aprile.

Trattasi di un’unità multiruolo della classe Dattilo, tipo OPV (Off-shore Patrol Vessel) da 90 mt., in grado di incrementare notevolmente le capacità operative del Corpo nelle missioni d’altura a lungo raggio offrendo una piattaforma in grado di effettuare il coordinamento di mezzi aeronavali in missioni complesse nonché di dare supporto logistico in attività di protezione civile.

Costruita presso i Cantieri Navali Fincantieri di Castellammare di Stabia, ha un equipaggio di 41 persone con una autonomia di 4000 miglia. Equipaggiata con un nuovo impianto propulsivo di tipo diesel – elettrico, l’unità è in grado di effettuare attività di vigilanza prolungate a bassi regimi, con conseguente incremento dell’autonomia fino 6.500 miglia circa.

Nel concetto di campo operativo allargato, la nave è in grado di svolgere le seguenti tipologie di missioni:

– Comando e Controllo in scenari complessi; Ricerca e Soccorso con capacità di coordinamento mezzi superficie e mezzi aerei; operazioni di protezione civile attraverso il trasporto di mezzi rotabili, container e materiali vari nonché assistenza/evacuazioni popolazioni in stato di necessità; controllo e gestione dei flussi migratori con capacità di imbarco naufraghi in emergenza di oltre 600 persone; attività di “boarding team” per controllo unità da pesca e mercantili mediante 4 imbarcazioni veloci in dotazione alla nave; antinquinamento con capacità di recupero oli inquinanti (500 m3) e la dotazione di 250 mt di panne galleggianti d’altura e skimmer; servizio antincendio a favore di navi in pericolo grazie a n° 2 monitori da oltre 1100 m3 / h; rimorchio di unità con un dislocamento > 5.000 tonn; capacità operative per l’impiego di un Nucleo Sommozzatori attrezzato.

L’unità, inoltre, dispone di un ponte di volo per l’impiego di elicotteri tipo AB 412 e/o AW 139.

Il pattugliatore d’altura CP 941 sarà ormeggiato alla banchina n.7 del porto, nei pressi del Forte Michelangelo e sarà visitabile dalla cittadinanza nei seguenti orari:

lunedì 11 aprile, dalle ore 16 alle 18;

martedì 12 aprile dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.