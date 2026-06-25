Droga a Ladispoli, arrestato un 29enne • Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno tratto in arresto un 29enne residente in città, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività si inserisce nell’ambito di un mirato servizio di osservazione e pedinamento predisposto dai militari dell’Arma per il contrasto al traffico e allo spaccio di droga sul territorio.

Nel corso del servizio, gli operanti notavano l’uomo effettuare una manovra ritenuta sospetta a bordo della propria autovettura, presumibilmente finalizzata a eludere un controllo. La successiva perquisizione personale, veicolare e domiciliare consentiva di rinvenire e sequestrare complessivamente circa 110 grammi di cocaina, 708 grammi di hashish e 12,5 grammi di marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato deve considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna.