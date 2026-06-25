Da sabato torna Spiagge Serene • Terzo Binario News

Sabato 27 giugno torna “Spiagge Serene” al Castello di Santa Severa con la ASL Roma 4. L’iniziativa estiva promossa dal Dipartimento Aziendale delle Professioni Sanitarie (DAPSS) e dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Roma raggiunge il litorale laziale per promuovere e sensibilizzare i cittadini sui rischi legati alla vita in spiaggia.

La ASL Roma 4 sceglie di portare la sanità fuori dalle strutture sanitarie tradizionali per rimanere al fianco alla comunità anche nei mesi più caldi dell’anno. Un team di professionisti sanitari, guidato dal Direttore f.f. DAPSS Alessia De Angelis, sarà a disposizione di bagnanti e visitatori per offrire informazioni sui corretti comportamenti da adottare in estate.

Durante le giornate saranno rilasciate consulenze sulla disidratazione, sulla gestione delle alte temperature e sui possibili rischi legati all’esposizione solare e protezione della pelle. Inoltre, i cittadini potranno assistere e partecipare a dimostrazioni pratiche di manovre di disostruzione pediatrica ed adulta e di rianimazione cardio-polmonare, un momento di formazione fondamentale per la sicurezza di tutta la comunità.

“Il nostro obiettivo – spiega la Dott.ssa De Angelis – è portare la competenza delle professioni sanitarie direttamente nei luoghi di svago, tra la gente. “Spiagge Serene” è un’occasione importante per coinvolgere i cittadini divulgando loro informazioni e fornendo gli strumenti necessari per fare la differenza in caso di emergenza. Saper intervenire tempestivamente trasforma ogni cittadino in un alleato prezioso per la sicurezza di tutti”.

All’intervento del Direttore f.f. DAPSS si unisce il Direttore Generale della ASL Roma 4 Rosaria Marino: “La tutela della salute non si ferma mai e con questa importante iniziativa intendiamo promuovere la cultura del benessere anche in una piena giornata di mare e al lago. Ringrazio sempre i nostri operatori sanitari che con dedizione e professionalità si prendono costantemente cura della popolazione per garantire servizi fondamentali”.

IL CALENDARIO COMPLETO “SPIAGGE SERENE” 2026

27 giugno 2026: Santa Severa, spiaggia del Castello

4 luglio 2026: Ladispoli, Stabilimento “Blue Marlin”

11 luglio 2026: Bracciano, Lungolago Argenti

18 luglio 2026: Civitavecchia, zona Pyrgo

25 luglio 2026: Trevignano, Lungolago (sede Protezione Civile)

1 agosto 2026: Civitavecchia, Stabilimento “Marinai d’Italia”

8 agosto 2026: Cerenova, Stabilimento comunale per disabili “Liberamente”

22 agosto 2026: Anguillara, Lungolago (antistante “Bar Pontelli”)

29 agosto 2026: Santa Marinella, “Passeggiata”

5 settembre 2026: Santa Severa, spiaggia del Castello.