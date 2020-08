Tombini rumorosi martellano le orecchie degli abitanti di Ladispoli - Terzo Binario News

Accade in via Regina Elena, con i cittadini esasperati per una piccola manutenzione non effettuata

“Ormai da mesi gli abitanti di questa via aspettano che i tombini di ghisa siano sistemati e smettano di fare rumore ad ogni passaggio di auto che da quando è stato cambiato il senso di marcia la via è molto trafficata in determinati orari sembra una pista di Formula Uno.

Se a via Odescalchi c’è la fila di auto tutti deviano per via Regina Elena e corrono incuranti di transitare in una strada lungomare affollata di villeggianti che vanno al mare. Fortuna che ancora non sia successo niente di grave. In conclusione sono da sistemare i tombini al più presto e prendere provvedimenti atti a frenare i novelli Leclerc”.

