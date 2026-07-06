Fl5, il Comitato Pendolari alla Regione: "Urge incontrarsi" • Terzo Binario News

“Cambio al vertice della Presidenza del Comitato pendolari litoranea Roma Nord. La Presidenza viene assunta collegialmente da Sandra Felici del Comitato di Maccarese – Palidoro (e delegata ORT), Giacomo Maria de Vito del Comitato di Ladispoli – Cerveteri e da Susi di Giandomenico del Comitato di Tarquinia – Montalto.

Un ringraziamento sentito va ad Andrea Ricci che in questi anni ha portato avanti le nostre istanze con passione e determinazione.

Dopo il passaggio e le consegne di rito, abbiamo chiesto con urgenza un incontro alla Regione Lazio con la preghiera di coinvolgere anche Trenitalia e RFI, per affrontare insieme le problematiche emerse in questi ultimi mesi.

La linea FL5 purtroppo è passata da essere il fiore all’occhiello a patire ritardi e soppressioni che hanno messo a dura prova i pendolari che ogni giorno scelgono di utilizzare il mezzo pubblico a sfavore del mezzo privato.

Sandra Felici, Giacomo Maria de Vito e Susi Di Giandomenico.

Inoltre, i tre Presidenti del Comitato Pendolari della linea FL5, hanno chiesto un incontro urgente alla Regione Lazio per porre all’attenzione dell’Assessore le problematiche che ogni giorno, in maniera sempre più persistente, colpiscono i pendolari.

In particolare, nella lettera di richiesta si è espressa, con forza, la necessità di una maggiore efficienza nella comunicazione in caso di variazioni, guasti e cancellazione o ritardi dei treni e chiaramente una più reattiva reazione nel trovare soluzioni alternative in caso di problematiche; di trovare una soluzione per la situazione legata ai crocieristi e di avere più dettagli per quanto riguarda i lavori sulla linea.

“Come rappresentanti del Comitato Pendolari continuiamo il nostro impegno per un servizio migliore che permetta a tutti di utilizzare un servizio imprescindibile in maniera consona e dignitosa.”