A Tolfa venerdì e sabato il rione Cappuccini invita alla Sagra della Bistecca • Terzo Binario News

A piazzale Europa protagonista la carne maremmana ma anche altri piatti tipici, con musica e animazione

L’estate tolfetana si accende con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Sagra della

Bistecca, in programma venerdì 10 e sabato 11 luglio, a Tolfa, nello

splendido scenario di Piazzale Europa. Un evento imperdibile per gli amanti della buona tavola

e delle tradizioni autentiche, organizzato come sempre con passione e dedizione dal Rione

Cappuccini, uno dei rioni più antichi del paese e da anni punto di riferimento per la promozione

del territorio e dei suoi sapori.

Questa storica sagra, divenuta ormai una vera istituzione nel panorama delle feste popolari del

Lazio, richiama ogni anno migliaia di visitatori, tra buongustai, turisti e famiglie, desiderosi di

trascorrere una serata all’insegna della convivialità e della buona cucina.

Protagonista assoluta dell’evento sarà, ovviamente, la bistecca: tenera, succulenta, cotta a

regola d’arte sulla griglia per esaltarne tutto il sapore autentico. La carne, selezionata con cura,

proviene da bovini di razza maremmana, un’eccellenza del nostro territorio, garanzia di qualità

e genuinità.



Ma la sagra non finisce qui! Oltre alla bistecca, sarà possibile gustare altri piatti tipici locali,

preparati secondo la tradizione tolfetana, accompagnati da vini e bevande del territorio. Il tutto

in un’atmosfera vivace e festosa, tra musica dal vivo, spettacoli e animazione per grandi e

piccoli.

La Sagra della Bistecca non è solo un appuntamento gastronomico, ma anche un momento

per ritrovarsi, riscoprire i valori della tradizione e celebrare l’identità culturale del nostro paese.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattarci al numero +39 3201798489 o

tramite le pagine social ufficiali “Rione Cappuccini”.

