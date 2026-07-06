A Tolfa venerdì e sabato il rione Cappuccini invita alla Sagra della Bistecca • Terzo Binario News

A piazzale Europa protagonista la carne maremmana ma anche altri piatti tipici, con musica e animazione
L’estate tolfetana si accende con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Sagra della
Bistecca, in programma venerdì 10 e sabato 11 luglio, a Tolfa, nello
splendido scenario di Piazzale Europa. Un evento imperdibile per gli amanti della buona tavola
e delle tradizioni autentiche, organizzato come sempre con passione e dedizione dal Rione
Cappuccini, uno dei rioni più antichi del paese e da anni punto di riferimento per la promozione
del territorio e dei suoi sapori.
Questa storica sagra, divenuta ormai una vera istituzione nel panorama delle feste popolari del
Lazio, richiama ogni anno migliaia di visitatori, tra buongustai, turisti e famiglie, desiderosi di
trascorrere una serata all’insegna della convivialità e della buona cucina.
Protagonista assoluta dell’evento sarà, ovviamente, la bistecca: tenera, succulenta, cotta a
regola d’arte sulla griglia per esaltarne tutto il sapore autentico. La carne, selezionata con cura,
proviene da bovini di razza maremmana, un’eccellenza del nostro territorio, garanzia di qualità
e genuinità.
Ma la sagra non finisce qui! Oltre alla bistecca, sarà possibile gustare altri piatti tipici locali,
preparati secondo la tradizione tolfetana, accompagnati da vini e bevande del territorio. Il tutto
in un’atmosfera vivace e festosa, tra musica dal vivo, spettacoli e animazione per grandi e
piccoli.
La Sagra della Bistecca non è solo un appuntamento gastronomico, ma anche un momento
per ritrovarsi, riscoprire i valori della tradizione e celebrare l’identità culturale del nostro paese.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattarci al numero +39 3201798489 o
tramite le pagine social ufficiali “Rione Cappuccini”.