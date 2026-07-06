Fl5 paralizzata fra Santa Severa e Ladispoli, guaio sulla linea • Terzo Binario News

Fl5 paralizzata per un guasto alla linea elettrica fra Santa Severa e Ladispoli.
Interessati principalmente i convogli diretti a Roma.
Già cancellato l’88917 diretto a Ostiense, i convogli successivi sono tutti in ritardo.
La nota di Rfi: “Sulla linea Roma – Civitavecchia, la circolazione ferroviaria è rallentata tra Santa Severa e Ladispoli per accertamenti tecnici sulla linea.
Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 30 minuti, variazioni e cancellazioni.
È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi, seguiranno aggiornamenti”.