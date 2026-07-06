Manuelli: "Parte la pulizia delle spiagge di Santa Marinella" • Terzo Binario News

Prende il via in queste ore l’intervento di pulizia ordinaria e manutenzione delle spiagge libere cittadine.

Le operazioni sono affidate alla SMS (Santa Marinella Servizi), la società partecipata del Comune, che ha predisposto squadre operative lungo tutto il litorale per garantire il decoro e la fruibilità degli arenili in vista del picco della stagione estiva.​In merito all’avvio degli interventi, il Sindaco Alessio Manuelli ha voluto sottolineare l’importanza dell’operazione, tracciando al contempo la rotta per il futuro.

​”E’ con immenso piacere che annuncio finalmente il via al piano di pulizia delle nostre spiagge libere, un passaggio fondamentale per accogliere al meglio i nostri concittadini e i tanti visitatori che affollano il nostro splendido litorale.

La cura degli spazi pubblici è una priorità assoluta per questa amministrazione.​Sono consapevole che le tempistiche devono essere migliorate per questo motivo, mi impegno fin da oggi affinché, a partire dal prossimo anno, la programmazione di questi interventi avvenga con largo anticipo rispetto all’inizio della stagione balneare. La pianificazione sarà la nostra parola d’ordine, per garantire che Santa Marinella arrivi pronta e impeccabile all’appuntamento con la bella stagione, senza correre il rischio di ritardi burocratici o operativi.”

Il Sindaco

Dott. Alessio Manuelli