Torna il caldo, Civitavecchia bollino giallo • Terzo Binario News

(Adnkronos Salute) – L’Italia torna a scaldarsi a metà settimana.

Dopo un weekend libero da allerte ondate di calore, la situazione resta tranquilla per altri 2 giorni secondo il nuovo bollettino del ministero della Salute.

Nelle 27 città monitorate, oggi e domani, lunedì e martedì 6 e 7 luglio, continuano a prevalere condizioni da bollino verde (livello di rischio 0) o giallo (livello 1, di pre-allerta).

Martedì, tuttavia, Firenze passerà all’arancione (livello 2, con possibili pericoli per la salute dei fragili), raggiunta l’8 luglio anche da Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Mercoledì si annuncia quindi la giornata più critica della prima metà di settimana, con 9 capoluoghi in arancione, altrettanti in giallo (Ancona, Bari, Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Roma, Trieste) e le altre 9 in verde. In questo lunedì si contano 17 città bollino verde e 10 in giallo (Brescia, Firenze, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Roma, Torino e Verona). Martedì i capoluoghi in verde scenderanno a 14, con altri 12 gialli (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Venezia e Verona) e Firenze in arancione.