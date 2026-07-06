La Bianca: si è tenuto l’incontro “Maria, Donna dell’Ascolto e della Speranza” • Terzo Binario News

Sul sagrato della chiesa parrocchiale una serata tra riflessione, musica e danza in occasione dei festeggiamenti patronali.

Si è svolto giovedì scorso, sul sagrato della chiesa parrocchiale nella frazione di La Bianca, l’evento “Maria, Donna dell’Ascolto e della Speranza”. Inserito nel programma dei festeggiamenti per la Patrona, l’appuntamento ha proposto alla comunità un momento di riflessione incentrato sui temi della spiritualità, dell’arte e della solidarietà.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione “Madonna delle Grazie” – rappresentata dalla delegata comunale Daniela Agostini – in collaborazione con la parrocchia Nostra Signora di Lourdes, il Comune di Allumiere, la Contrada La Bianca e il coro locale diretto dal Maestro Gabriele Appetecchi.

Nel corso della serata si sono alternati momenti di preghiera, interventi musicali e coreografie di danza, queste ultime eseguite dalle ballerine Ilaria Mercuri e Alessandra De Fazi della scuola di Isabella Superchi.

L’evento ha ricevuto la condivisione del parroco, Don Fabio Casilli, e del Sindaco di Allumiere, Luigi Landi. Presente anche la Vice Sindaca Romina Scocco, che ha espresso il punto di vista dell’Amministrazione Comunale sul significato dell’appuntamento:

“Questa serata tocca corde profonde e attuali – ha dichiarato la Vice Sindaca – Mettere al centro la figura di Maria significa anche riflettere sul ruolo, sulla forza e sulle fatiche delle donne nella nostra società. Come Amministrazione sosteniamo un appuntamento che unisce la nostra identità culturale e spirituale a un messaggio di vicinanza all’universo femminile”.

A chiusura dell’evento, un momento di profonda commozione ha unito tutti i presenti con il ricordo della figura di Ennio Brunori. È stata infatti rievocata la sua storia legata al ritrovamento di una sacra effigie della Madonna, da lui rinvenuta all’interno di una casa di campagna abbandonata, un segno di fede rimasto nel cuore della comunità.