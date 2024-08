TolfArte, domani sera lo spettacolo inaugurale in piazza • Terzo Binario News

Sabato iniziano gli appuntamenti col Festival: esibizioni, mostre, mercatino e food truck in tutto il centro. I residenti facciano attenzione ai divieti di sosta

TolfArte, è arrivato l’appuntamento con l’anteprima. Domani sera, infatti, come vuole la tradizione piazza Vittorio Veneto accoglierà lo spettacolo inaugurale del Festival Internazionale dell’Arte di Strada e dell’Artigianato artistico che quest’anno spegne le 20 candeline.

E come accade da qualche edizione si tratta ancora di un’esibizione davvero di “altissimo livello” visto che gli artisti volteggeranno per aria a 20 metri.

Per questa edizione 2024 sarà la performance “CUbo”, a cura di eVenti Verticali, a lasciare senza fiato il pubblico: un caleidoscopio di forme e colori in continua mutazione, con una squadra di performers che danza oppure si getta in ardite imprese come il lancio all’elastico da dentro il Cubo verso gli sguardi esterrefatti degli spettatori.

Per la serata, dalle 21.15, ci saranno sedie sistemate sulla piazza, ma lo spettacolo sarà visibile da ogni lato.

Sabato 3 agosto dalle ore 19 prenderà il via il festival nel centro storico di Tolfa, allestito scenograficamente dagli artisti Riccardo Pasquini ed Emanuela Cagnardi. Gli spettatori in arrivo da tutta Italia potranno apprezzare le performance di artisti da tutto il mondo, tra arte acrobatica e circense, musica, teatro, mostre di arte visiva, incontri letterari, e la sezione di artigianato artistico in collaborazione con Hippy Market – Mercatini a Roma.

Nel programma di TolfArte 2024, artisti provenienti da diversi Paesi con oltre 100 spettacoli ambientati in una scenografia naturale con 12 postazioni, che vedono la presenza di diverse compagnie straniere, e artisti argentini, peruviani, messicani, colombiani, marocchini, francesi e sud coreani.

Tra i tanti nomi in cartellone: Sandro Joyeux, The Reggae Circus di Adriano Bono, l’artista di stage photography Valentina Vannicola, Antonio Petronio & Ritmo Dissidente, Stefania Bruno la sand artist, la Zastava Orkestar, Gruppo Smilf, Latin duo, No funny stuff, Musica Muta, Vicolo Cechov, Duo Andaban, Duo piùomeno, Daniele Romeo, Gino Saladini, Anthony Caruana, Alice Paba, Drumbo, Daniela Barra, il collettivo DeSart e moltissimi altri.

Sabato e domenica ci sarà il servizio navette dai parcheggi situati all’esterno del centro di Tolfa, che faranno la spola dalle 18 a notte fonda. Si paga il biglietto A/R. I residenti – molti di loro dovranno sistemare le auto fuori dall’area del Festival – pagheranno un unico biglietto valido per entrambi i due giorni.

La piazza Vittorio Veneto accoglierà 22 food trucks mentre i vicoli ospiteranno l’Hippy market. Per orientarsi saranno distribuite 5mila mappe/programma.

Sul fronte logistico, il Comune ha appena emesso un’ordinanza che gli abitanti devono tenere bene a mente. Eccola:

IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “TOLFARTE 2024” CHE SI SVOLGERA’ NEI GIORNI 02 – 03 E 04 AGOSTO 2024 TUTTA LA CITTADINANZA E’ TENUTA A LASCIARE LIBERE DA AUTOVETTURE ED ALTRI MEZZI DALLE ORE 13,00 DEL 03.08.2024 ALLE ORE 13,00 DEL 05.08.2024 LE SEGUENTI VIE E PIAZZE CITTADINE: P.ZZA BARTOLI – VIA FRANGIPANE – VIA BELVEDERE – PIAZZA DEL FORNO – VIA DEL FORNO – VIA RIPA BASSA – VIA RIPA ALTA – VIA DELLA RIMESSA – VIA DELLA MARINACCIA – PIAZZA S. ANTONIO – PIAZZA G. COLELLI – PIAZZA A. DIAZ – PIAZZA DEI CACCIATORI – PIAZZA G. MARCONI – VIA DEL LAVATOIO – VIA ROMA – PIAZZA V. VENETO – VIA DEL PARADISO – VIA DEL BAGNO – VIA DELLA CONCIA -VIA XX SETTEMBRE (AMBO I LATI)- VIA A. CARO. IN TUTTE LE VIE SOPRA ELENCATE È PREVISTA LA RIMOZIONE DEI MEZZI CHE SARANNO DEPOSITATI PRESSO IL CENTRO COMUNALE SITO IN VIA DELLA PACIFICA (ZONA IMPIANTI SPORTIVI).

IL PARCHEGGIO DEL TEATRO CLAUDIO RIMARRA’ CHIUSO DALLE ORE 16:00 DEL GIORNO 02/08/2024 ALLE 05:00 DEL 05/08/2024.

SI CONSIGLIA A TUTTI I CITTADINI RESIDENTI, DI LASCIARE LE PROPRIE VETTURE IN SOSTA NELLE SEGUENTI ZONE:

PARCHEGGIO TRAVAGLI PARCHEGGIO VIA A. CARO P. ZZALE EUROPA SCUOLA ELEMENTARE SCUOLA MEDIA (LATO S. D’ACQUISTO) SCUOLA MEDIA (LATO VIA GRAMSCI)

CERTI DELLA VOSTRA COLLABORAZIONE, L’AMMINISTRAZIONE TUTTA E LA COMUNITA’ GIOVANILE DI TOLFA RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE.

Cri.Val.