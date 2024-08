TolfArte, il Festival entra nel vivo: al via il weekend tra sogni e magia • Terzo Binario News

Dopo l’emozionante spettacolo ianugurale, da oggi pomeriggio nel centro esibizioni, mostre, incontri letterari, mercatino, foodtrucks e alla villa comunale lo spazio per i bimbi

di Cristiana Vallarino

TolfArte 2024 è ufficialmente iniziato. Lo spettacolo inaugurale di acrobazie aeree, venerdì sera ha riempito la piazza di gente che, dopo un po’ di attesa, ha applaudito le quattro ragazze che hanno volteggiato dentro e fuori il cubo appeso a decine di metri sopra il palco e sopra le teste degli spettatori seduti.

Prima di CUbo di Eventi Verticali, Aurora Morra, brava artista tolfetana, in costume da mongolfiera del manifesto di TolfArte 2024, ha fatto il suo ingresso tra il pubblico sui trampoli.

Poi i saluti dell’Aps TolfArte che è salita tutta sul palco, ricordando l’inizio dell’avventura durata 20 anni. La presidente Francesca Ciaralli ha invitato la sindaca Stefania Bentivoglio e gli altri amministratori di allora, l’on. Alessandro Battilocchio, che era il primo cittadino, e Luigi Landi, che da suo vice poi divenne sindaco. E anche Cristiano Dionisi, ex assessore alla Cultura. Tutti e tre hanno sottolineato come quella che partì come una scommessa pensata dal gruppo di ragazzi della Comunità Giovanile ha raggiunto traguardi incredibili e molti altri ce ne saranno se continuerà ad avere il supporto degli enti locali, delle istituzioni e degli sponsor. A questi ultimi – Fondazione Cariciv, Enel e Sicoi gli storici, con Regione Lazio e Comune di Tolfa – sono andati i doverosi ringraziamenti dell’Aps, come pure a tutti quanti si adoperano per la riuscita dell’evento, divenuto il più importante Festival dell’arte di strada d’Italia e noto a livello mondiale. E’ quindi cominciato lo spettacolo vero e proprio.

Dopo un’ora di emozioni tantissime persone hanno affollato via Roma, attardandosi a bere e mangiare ai tavoli sistemati da tutti gli esercizi pubblici della strada.

Oggi quindi il Festival entra nel vivo. Nel pomeriggio e fino a notte fonda il centro storico del paese collinare sarà un enorme palcoscenico dove si potranno ammirare decine e decine di esibizioni d’ogni tipo.

Per conoscere locations e orari ci saranno mappe/programma distribuite dai volontari dell’APS Tolfarte. E per raggiungere il centro dai parcheggi esterni ci sta il consueto servizio navette che faranno la spola fino a tardi, con un biglietto A/R (quello per i residenti valido per i 2 giorni).

Questo sabato tra gli artisti sul palco, un grande ritorno: quello di The Reggae Circus (foto sotto), lo spettacolo itinerante ideato e diretto da Adriano Bono, mix originale tra musica reggae e spettacolo circense, caratterizzato dal live-act della resident band Torpedo Sound Machine: una formidabile macchina del suono che è in grado di sonorizzare ogni tipo di intervento artistico. Sul palco, la band interpreterà tra nuove canzoni scritte ad hoc per lo show e vecchi classici del repertorio di Adriano Bono e ospiterà numeri di sputafuoco, giocoleria, clownerie, burlesque, belly dance, e acrobazie in un susseguirsi vorticoso di numeri musicali e di arte varia che lasciano gli spettatori con la bocca aperta per lo stupore e in continua fibrillazione.

Come sempre ci sarà, alla villa comunale, lo spazio TolfArteKids che ospiterà come sempre musica, laboratori, performance di magia, bolle di sapone e giocoleria a misura di bambino. Tra i diversi artisti presenti: l’ Orchestra Sinfonica “Amici della Musica” di Allumiere, circa 35 musicisti dai 6 anni fino ai 40. Il repertorio spazia dal pop travolgente dei Coldplay al progressive glam rock dei meravigliosi Queen; Daniele Antonini, con i suoi Giochi da Luna Park Vintage, la Compagnia Teatr’Azione, con spettacoli di Marionette e ”L’INVENTAFIABE” – Spettacolo di Improvvisazione Teatrale a cura della Compagnia Vicolo Cechov. Grande ritorno di Officine Sinergiche: il famoso “Ludobus”, accoglierà grandi e piccini con tanti bellissimi giochi in legno. Infine, non può mancare il truccabimbi a cura di Tata Mary e gli spettacoli di Magia di MikiMago!

Le famiglie, all’interno del Kids, potranno cenare nella Villa Comunale dove, anche quest’anno, sarà allestita una vera e propria area food a cura dello chef Da Buzzico e del Birrificio San Biagio.

Si conferma per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra TolfArte e il Festival letterario Tolfa Gialli & Noir che avrà il suo Spazio letterario, allestito negli spazi adiacenti al Lavatoio Comunale e che pure quest’anno vede la partecipazione di grandi ospiti della letteratura italiana.

Sabato 3 agosto alle ore 19 il via, tocca al libro La rivoluzione in pista. Storia di donne, circo e libertà di Maria Vittoria Vittori (Iacobelli Editore). Dialogherà con l’autrice Caterina Battilocchio. Alle ore 21,30 seguirà lo spettacolo Interviste con donne fantastiche di e con Gino Saladini (voce narrante), Anthony Caruana (chitarra e voce) e la partecipazione di Eleonora Bernabei (chitarra e voce).

Presso il Lavatoio Comunale saranno esposte inoltre le opere Parole infinite di Desart 2 (Alessandra Degni e Simona Sarti). “Un viaggio nella creatività, per sentirsi liberi di giocare con il peso leggero delle parole affinché il creare diventi un sogno senza fine – spiegano le autrici -. Così ci appaiono le “Parole asemiche”, appena percettibili cariche di rarefatta leggerezza, dove un immagine si adagia come pulviscolo accarezzandone lo sfondo. Parole infinite, parole in libertà, aggettivi declinati al femminile vengono, a volte, cancellati acquisendo ancora più forza. Su una rete si susseguono incipit di libri apparentemente slegati, sogni espressi su insolite righe di un immaginario quaderno. Parole infinite che si srotolano. Tante sono le parole, che in questi 20 anni di edizioni si sono rincorse, la magia che ogni anno si ripete e lo stupore che colpisce ogni persona che ha la fortuna di avvicinarsi a questo fantastico sogno”.

Lungo la scalinata adiacente, sarà allestita una mostra interattiva dal titolo “Lèggere parole leggére” a cura di Francesca Ciaralli e Alessandra Antonelli.

Da non perdere le esposizioni artistiche. Il Palazzaccio, l’antico palazzo dei Priori sovrastato dalla Torre dell’orologio, ospiterà la mostra monografica dell’artista (originaria di Tolfa) Valentina Vannicola: un percorso tra i lavori prodotti negli anni, dalle sue opere iniziali sino alle più recenti committenze istituzionali, che comprende opere fotografiche, disegni, abiti di scena, accessori e un video documentario. L’esposizione è introdotta nel chiostro del Palazzaccio da quattro grandi ritratti appartenenti ai lavori di committenza Terra Cava e Ulisses, realizzati tra la Sicilia e il Portogallo; prosegue con un focus su altri progetti, dove vengono messe in luce le costanti dell’opera dell’autrice: la messa in scena, il rapporto con il testo letterario e più in generale la narrazione, l’importanza della relazione con i luoghi e i loro abitanti. Infine, risalendo il Palazzo, si giunge al lavoro di traduzione in immagine della Divina Commedia di Dante Alighieri, progetto che ha visto il coinvolgimento della comunità di Tolfa ne L’Inferno di Dante (2011) (foto sopra) e nella recente opera La Processione mistica, entrambi esposti ed entrati nelle Collezioni di Fotografia del MAXXI- Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

Lo storico Palazzo Buttaoni ospiterà come sempre la mostra collettiva di artisti emergenti del territorio, con un focus su pittura, illustrazione e fotografia. In esposizione, le opere di Alessandro Trincia, Daniel Airi, Giulia Mosca, Giancarlo Pucilli, Olga Kostanchuk, Giancarlo De Gennaro, Kickxiia Dumorot. Nel palazzo, per la XX Edizione, sarà allestita una mostra a cura della fotografa ufficiale del Festival, Sandra Corrado e saranno proiettati tutti i promo realizzati da Angelo Paoletti, Roberto Giannessi e Marco Bartolomucci negli ultimi 10 anni. Le esibizioni musicali a cura di Apparecchi acustici e Sabrina. La mostra è visitabile sia sabato 3 che domenica 4 agosto dalle 18 a mezzanotte.

Ma non è finita, ci saranno anche singolari esperienze da provare. La proposta dell’Associazione La Casa nel Bosco Ets di Tolfa per edizione 2024 di TolfArte sarà una esperienza di Tessitura di Comunità in strada/piazza a cui potranno partecipare passanti, turisti, abitanti del luogo di ogni genere ed età. Appuntamento al Centro Aps La Rocca, ingresso villa Comunale. La tessitura sarà realizzata con un telaio grazie all’esperienza delle artiste/artigiane della scuola di tessitura sarda Ecole de Madame Foile, a Tolfa per un gemellaggio con la presidente Veronica Usula, arte terapeuta ed artista. La esperienza/performance di tessitura itinerante sarà realizzata con materiali ecologici e naturali, nel rispetto dell’ambiente, accompagnata da musiche antiche e narrazione di storie, miti leggende. Insieme creeremo poi la nostra storia con i partecipanti, nodo dopo nodo.



Altra esperienza collaterale da non perdere a TolfArte 2024, i Ritratti Musicali del musicista, compositore e polistrumentista Daniele Romeo: a partire da 3 parole, sonderà le emozioni e le vite dei passanti, per comporre la loro melodia interiore.

Lo spazio artigiani è curato ancora da Hippy Market: un mercato dall’anima gitana, custode di bellezza e di un pizzico di magia, dove toccare prodotti che hanno storie uniche da raccontare e riempirvi gli occhi di meraviglia. Una grande varietà di esclusive creazioni.

Mela Eventi, con il suo format TTS FOOD, gestirà nuovamente il Food Court, di TolfArte: gli street chef, in Piazza Vittorio Veneto delizieranno con le loro ricette i numerosi visitatori, in 22 food truck, per tutti i gusti e tutti i palati.