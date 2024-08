Tolfa e Santa Marinella si radunano il 5 agosto • Terzo Binario News

Negli spogliatoi si stanno preparando le maglie di allenamento perché lunedì iniziano le preparazioni di Tolfa e Santa Marinella in vista della Promozione 2024-2025. con l’occasione, si può fare un punto con gli allenatori delle due compagini di zona che avranno a che fare con cambiamenti fisiologici di giocatori, magari nuovi moduli tattici da approntare mentre si aspetta qualche colpo di mercato.

In collina non ci saranno subito tutti i giocatori disponibili: Mattia Ficorella si unirà al gruppo dall’8 agosto, Gabriele Martinelli dal 10, Paolo Santi dal 12. Poi si fermerà qualche giorno capitan Marco Roccisano.

«Questo raduno è molto diverso dall’anno scorso – spiega mister Roberto Macaluso – dove c’erano 16 calciatori nuovi su 20. Quest’anno sono rimasti in tanti, la novità è l’attacco e il portiere nuovo. Ci sarà da ripartire dalle basi ma difensivamente mezzo lavoro è fatto».

Come ripartono i tolfetani? «Come la passata stagione, con il solito ottimismo e profilo basso. Tutto passa attraverso lavoro, dedizione e sacrificio. E come 12 mesi fa, si sta in campo su 2 ore per sempre con la palla in movimento, al massimo la parte prettamente atletica dura un quarto d’ora. Questo sistema è molto apprezzato dai ragazzi, un lavoro breve ma intenso. Poi non si parte completamente da zero, in questo periodo hanno lavorato, e si presenteranno in condizioni buone».

Diverso il discorso tattico: «Ci sono soluzioni maggiori nel reparto avanzato e sugli esterni ma voglio prima conoscere i nuovi e poi si decide. Le mie idee contano fino a un certo punto, il modulo lo “fanno” i giocatori. Le amichevoli aiutano per la forma, per gli schemi e l’armonia del gruppo. Pastorelli? La sua voglia è al massimo e se fosse in campo per 90’, 45’ o 30’ cambia poco: è meglio avercelo uno così, fa stare più tranquilli. Le alternative sull’esterno sono tante con Damiano Pasquini, Edoardo Fagioli, Giovani Magloire, Samuele Pangi ovvero gente che spacca a partita in corso. Devo conoscere Christian Del Prete e Andrea Quinti. Spero solo – conclude Macaluso – infortuni muscolari e non traumi gravi come rotture di legamenti crociati e piatti tibiali».

Dunque partenza il 5 agosto alle 18 tutti i giorni fino alla pausa del 14 e 15 agosto.

A Santa Marinella 12 sedute di pre-preparazione con i giocatori rossoblù già attivi, come sottolinea mister Daniele Fracassa: «Li ho sentiti e si sono allenati, sono convinto che il 5 agosto li troverò pronti. Tutti sono a disposizione da subito, con pausa dal 15 al 18. È la prima volta che la Promozione parte così resto quindi anche il raduno è stato anticipato. Si lavorerà tanto a livello tattico per far inserire i nuovi, divisi in gruppi che si divideranno fra movimenti e corse. Non mi piace che i giocatori stiano fermi. Il modulo? Partiremo dal 4-2-3-1 o al massimo il 4-3-3 ma i sistemi saranno questi. Il mediano ancora non c’è, i profili si sono valutati a si preferisce aspettare. il campionato è lungo e questo tipo di figura serve».

Prima amichevole dei santamarinellesi sabato 10 agosto al Fronti con il Fiumicino di Eccellenza, poi il 14 la Juniores e il 24 agosto il memorial Ivano Fronti con il Civitavecchia. Ultimo test il 31 agosto sempre al Fronti con l’Astrea.