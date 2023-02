Tolfa di nuovo protagonista in tv: domani mattina sul canale 264 • Terzo Binario News

Domani, sabato 18 febbraio, sarà Tolfa la protagonista di “Paese che vai” su Cusano Italia TV al canale 264 del digitale terrestre.

La conduttrice Pina Giordano, con la partecipazione di Sergio Cesarini, condurrà i telespettatori alla scoperta dei vicoli locali e delle tradizioni della cittadina collinare. Un viaggio che spazierà dalla natura lussureggiante coi pascoli allo stato brado alle rovine del Castello della Rocca attraverso le voci di esperti e conoscitori locali con il coordinamento di Proloco e amministrazione comunale.

In particolare sono stati intervistati la sindaca Stefania Bentivoglio, e per la Pro Loco il presidente Felice Tidei e la vice presidente Angela Ceccarelli, per l’Università Agraria il presidente Giulio Onori e altri amministratori Stefano Della Corte e Massimiliano Scoponi, infine Giuseppe Ricotta ha dato la sua testimonianza di buttero.

“Un’occasione importante per poter promuovere ancora una volta Tolfa. Una bellezza di cui siamo consapevoli ma che bisogna estendere, insieme alla ricchezza delle sue tradizioni, delle sue peculiarità, di quanto la definisce come paese di attrazioni e sorprese. Grazie a tutti coloro che si operano quotidianamente per l’immagine del paese” concordano insieme la sindaca e il presidente Pro Loco.

Appuntamento alle 11 per il programma in onda fino alle 12.30 che si può seguire anche in Streaming online.