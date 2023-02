Carnevale a Tolfa: domenica pomeriggio sfilano maschere e carri allegorici • Terzo Binario News

Grande attesa per i carri allegorici a Tolfa in programma domenica 19 febbraio, a partire, dalle ore 14:30. Partenza come da tradizione dal Poggiarello, si proseguirà per piazza G.Matteotti, il centro storico e si concluderà con il grande ingresso nella bellissima piazza Vittorio Veneto.

Sarà una grande edizione, soprattutto perché dopo due anni di restrizione per l’emergenza Covid, finalmente si torna a festeggiare la tradizionale manifestazione che vedrà sfilare tre grandi carri: quello della Banda Verdi con “I cattivi della Disney”, in particolare “Biancaneve e le streghe” interpretate dal Centro artistico di balletto di Marilena Ravaioli; il carro “Mercoledí” allestito da La Filastrocca, la Bottega dell’Arte e il Moto Club Rugged; infine quello proposto dagli Scout di Tolfa a tema “La musica”.

Numerosi i figuranti che animeranno la parata, circa 400, a corredo dei carri, tra cui i simpatici figuranti del Circolo Poetico B.Battilocchio e di S.Severa Nord. In piazza saranno estratti i premi offerti dai commercianti. Sarà una domenica all’ insegna del divertimento, della creatività e della spensieratezza.

Ancora una volta la comunità di Tolfa risponde in toto all’ invito dell’ amministrazione con l’intento di favorire l’ attrattività del borgo all’ insegna della condivisione e dell’amore per la cultura e tradizione tolfetana. Le associazioni coinvolte sono molto impegnate da mesi desiderose di animare con toni di colore e suoni le vie del paese..

L’assessore Tomasa Pala commenta: “Siamo veramente felici di ritornare a fare rivivere questa bellissima manifestazione che abbiamo voluto fortemente riportare agli splendori del 2020; una scommessa decisamente vinta grazie all’impegno e alla partecipazione delle Associazioni che sono il motore della Comunità. Si cammina insieme, si collabora, si condivide con la speranza di continuare a valorizzare al meglio le tradizioni del nostro borgo”.

“Un evento importante per la nostra Comunità, una festa – afferma la sindaca Stefania Bentivoglio – che ogni anno migliora e attrae sempre turisti. Si ringraziano i commercianti per il loro prezioso contributo, la Protezione Civile, le Forze dell’ ordine, la Pro Loco e tutte le associazioni che hanno contribuito per la buona riuscita dell’ evento: gli Scout, La Filastrocca,la Bottega dell’Arte, il Moto Club Rugged, il Circolo Poetico B.Battilocchio e il Centro Studi Danza di Marilena Ravaioli”.

Conclude l’assessore Pala: “ Dopo le restrizioni COVID 19, a Tolfa si avverte il desiderio di tornare alla normalità e di organizzare a pieno regime tutti gli eventi della nostra tradizione con note innovative. Vi aspettiamo numerosi, domenica 19 febbraio: sarete immersi nella magia colorata, allegra e spensierata del carnevale tolfetano”.