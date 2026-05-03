Incidente alla zona industriale di Civitavecchia, i pompieri estraggono un uomo dalle lamiere • Terzo Binario News

Alle ore 20.30 i Vigili del fuoco di Civitavecchia con l’equipaggio della 17A sono intervenuti per incidente stradale. L’impatto è avvenuto all’altezza della rotatoria che collega via Angelo Molinari e via Sandro Ferri.

Per cause in corso di accertamento l’uomo sulla cinquantina ha perso il controllo della sua vettura impattando con violenza sul muro bordo strada.

Gli uomini della Bonifazi giunti velocemente sul posto hanno lavorato all’unisono con il personale sanitario del 118 estricando l’uomo dalla macchina incidentata per affidarlo alle cure dei sanitari.

Successivamente trasportato al civico ospedale di Civitavecchia. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.