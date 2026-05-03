Coppa Italia IQFOiL sul Garda, la Lni Civitavecchia si distingue • Terzo Binario News

In occasione della seconda tappa di Coppa Italia IQFOiL, Torbole ha regalato tre giornate di regata intense.

Il Garda si è presentato nel suo classico assetto primaverile: al mattino aria leggera e instabile, difficile da leggere, mentre nel pomeriggio l’Ora ha soffiato con buona continuità, distendendosi fino a raffiche più sostenute che hanno reso il campo di gara selettivo e spettacolare.

Condizioni che hanno premiato gli atleti più completi, capaci di adattarsi rapidamente ai cambi di ritmo e pressione.

Tra questi, buona la prestazione di Carlo Alberto Graziano, al suo primo anno nella classe. Inserirsi in una flotta così competitiva non è semplice, soprattutto in un contesto come quello di Torbole, ma il giovane atleta civitavecchiese ha affrontato la prova con determinazione e spirito di crescita. Qualche difficoltà è naturale in questa fase, ma ogni prova disputata rappresenta un passo importante nel suo percorso: il margine di miglioramento è ampio e l’esperienza accumulata in questi tre giorni sarà fondamentale per il prosieguo della stagione.

Applausi per Filippo Iengo, protagonista di una rimonta convincente che lo ha portato fino al terzo gradino del podio . Dopo un avvio in salita, ha saputo reagire con lucidità e continuità, risalendo la classifica grazie alle prestazioni solide dell’ultimo giorno di regata gestendo bene la pressione della difficile rimonta. Un podio costruito con carattere, che conferma le sue qualità.

Dominio netto, invece, per Vittoria Marconi, che conquista il primo posto al termine di una serie praticamente impeccabile. Sempre tra le migliori, ha dimostrato velocità, controllo e grande sicurezza nel campo di regata. Una vittoria che la consacra protagonista assoluta della II tappa di Coppa Italia.

Tre giorni di grande vela, dunque, che hanno messo in luce talento, determinazione e margini di crescita in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.