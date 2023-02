IC Tolfa, al plesso di Allumiere due classi a lezione di giornalismo • Terzo Binario News

Gli allievi della Prima e della Seconda A hanno fatto molte domande ai due redattori ospiti e poi hanno scritto un breve articolo sulla mattinata

All’Istituto comprensivo di Tolfa continuano gli incontri organizzati dai docenti, col placet della dirigente scolastica Laura Somma, per avvicinare i ragazzi al mondo dell’informazione.

La professsoressa Tiziana Cimaroli, che da tempo lavora con i suoi studenti delle medie per portare “Il quotidiano in classe”, giovedì ha accompagnato nella Prima e Seconda A i giornalisti professionisti Cristiana Vallarino, che è stata vice-capo delle redazioni de “Il Messaggero” di Latina e Civitavecchia, e Alessio Vallerga, direttore dell’online Terzobinario.

Le lezioni si sono divise in una prima parte teorica e in una pratica, in cui i ragazzi, divisi in gruppi, hanno scritto un breve articolo raccontando l’esperienza a parole loro.

Gli elaborati sono stati tutti molto interessanti, la docente e i giornalisti ne hanno scelto uno per classe, quello ritenuto più completo. Li riportiamo di seguito, lasciando che sia la voce dei ragazzi a raccontare la mattinata.

Prima sezione A, titolo “Il Giornale”: “Oggi, nella scuola secondaria di Allumiere, i giornalisti Alessio Vallerga e Cristiana Vallarino sono venuti per spegarci il loro lavoro, come si lavora in redazione, gli argomenti del giornale (cronaca nera, articoli politici interni ed esteri, cronaca rosa, cronaca bianca e sport), come si scrive un articolo di giornale, come si raccolgoo le notizie etc.. Ci hanno spiegato ciò attraverso spiegazioni orali e online, attraverso schemi e slide e rispondendo alle nostre domande. Ci hanno spiegato le cose più importanti ed interessanti come: cosa si trova nella corpetina, i nomi delle cose che si trovano nel giornale, le conseguenze delle false notizie e tanto altro. La lezione è stata molto molto interessante e soprattutto curiosa e infatti ha attirato l’attenzione di tutti noi”.

Nicole Sestili, Giulia Ciobanu, Diletta Aleandri, Andrei Sava Rajas.

La lezione della seconda A, sopra il titolo l’incontro nella Prima A

Seconda sezione A, titolo “Il quotidiano in classe”: “Questa mattina, dalle 11 alle 13, con la professoressa Cimaroli, abbiamo conosciuto due componenti di Terzo Binario, il direttore Alessio Vallerga e Cristiana Vallarino, una ex giornalista del Messaggero. Insieme ci hanno spèiegato la struttura di un giornale e delle cronache accadute nella nostra regione per informarci sui fatti che accadono nel Lazio. Abbiamo dedicato queste due ore alla cronaca nera, rosa, bianca. E’ stata un’esperienza unica e speciale e per questo li ringraziamo per la loro disponibilità. Un grazie anche alla professoressa Tiziana Cimaroli”.

Noemi Pieragostini, Yuri Marocchi, Francesco Marzola, Flavia Pennesi.