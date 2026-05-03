Bastioni antichi emersi dagli scavi del mercato di Civitavecchia, Giannini: "Ora tocca alla Soprintendenza" • Terzo Binario News

“Durante gli scavi è emerso un tratto murario che dovrà essere verificato.

In una città come Civitavecchia, con la sua storia, è una possibilità concreta e prevista.

Ora si fa quello che si deve fare: si attende la valutazione della Soprintendenza e si seguono le procedure.

L’ironia della sorte ha voluto che questo elemento emergesse appena sotto il tratto d’asfalto, dopo che si era già scavato a profondità ben superiori.

Forse, lavorando fin da subito alla quota più idonea al progetto, si sarebbero potuti guadagnare tempo e risorse.

Ma ora si guarda avanti.

L’obiettivo resta lo stesso:

portare a termine un progetto importante per il Mercato, per i lavoratori, per le famiglie e per tutta la città, insieme alle risorse del PNRR.

Sono convinto che ce la faremo.

Perché ce lo meritiamo, perché di mezzo ci sono lavoratori, famiglie, tradizioni.

Perché è un risultato che la città merita, nonostante il tifo contrario e i tentativi, più o meno evidenti, di rallentare questo percorso.

Lo faremo come sempre:

con serietà, nel rispetto degli enti competenti e trovando la soluzione per andare avanti”.

Così l’assessore all’ambiente Stefano Giannini su social.