Bastioni antichi emersi dagli scavi del mercato di Civitavecchia, Giannini: "Ora tocca alla Soprintendenza" • Terzo Binario News

“Durante gli scavi è emerso un tratto murario che dovrà essere verificato.
In una città come Civitavecchia, con la sua storia, è una possibilità concreta e prevista.
Ora si fa quello che si deve fare: si attende la valutazione della Soprintendenza e si seguono le procedure.
L’ironia della sorte ha voluto che questo elemento emergesse appena sotto il tratto d’asfalto, dopo che si era già scavato a profondità ben superiori.
Forse, lavorando fin da subito alla quota più idonea al progetto, si sarebbero potuti guadagnare tempo e risorse.
Ma ora si guarda avanti.
L’obiettivo resta lo stesso:
portare a termine un progetto importante per il Mercato, per i lavoratori, per le famiglie e per tutta la città, insieme alle risorse del PNRR.
Sono convinto che ce la faremo.
Perché ce lo meritiamo, perché di mezzo ci sono lavoratori, famiglie, tradizioni.
Perché è un risultato che la città merita, nonostante il tifo contrario e i tentativi, più o meno evidenti, di rallentare questo percorso.
Lo faremo come sempre:
con serietà, nel rispetto degli enti competenti e trovando la soluzione per andare avanti”.
Così l’assessore all’ambiente Stefano Giannini su social.