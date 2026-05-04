San Michele Arcangelo, Santo Patrono di Cerveteri: una festa tra spettacolo e tradizioni lunga quattro giorni • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Un intrecciarsi di tradizione e storia”. L’Assessora alla Cultura Francesca Cennerilli: “Programma ricco di eventi, tra spettacoli per bambini, danza aerea e concerti”. L’Assessore ai Rioni Parroccini: “Importante lavoro sinergico tra la ricostituitasi Pro Loco, Rioni e Amministrazione”

“Tradizione e storia si intrecceranno in un programma ricco di eventi e momenti conviviali, dai festeggiamenti religiosi con la processione per le vie del Paese della statua del Santo Patrono ai giochi popolari, con la partecipazione straordinaria dei Rioni della città, passando per l’enogastronomia agli spettacoli dal vivo. Un mix tra musica, arte, mostre ed attrattive, creerà un’atmosfera unica e coinvolgente all’interno del nostro Centro Storico. Si comincerà giovedì 7 maggio alle ore 18:30, con il concerto-spettacolo ‘Chi è San Michele? La luce che sconfigge le tenebre’, promosso da Archeotheatron e dal Coro della Chiesa Santa Maria Maggiore, poi venerdì 8 maggio la tradizionale processione per le vie del paese con la Statua del Santo Patrono alla quale seguirà la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo Gianrico Ruzza e si proseguirà fino a domenica 10 maggio, con i tradizionali appuntamenti rionali, la musica e lo spettacolo pirotecnico finale”.

Ad annunciarlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, che presenta così il programma per i festeggiamenti di San Michele Arcangelo, Patrono della città, che si svolgeranno nelle giornate di giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio nel Centro Storico di Cerveteri, con l’organizzazione della Pro Loco di Cerveteri, il sostegno degli Assessorati alla Cultura e ai Rapporti con i Rioni e la collaborazione e presenza dei Rioni della città.

“La Festa di San Michele Arcangelo è un momento sempre molto atteso in città, oltre ad essere il primo evento di grandi dimensioni della stagione più calda: un’occasione per stare insieme, per assistere a degli eventi dal vivo, per trascorrere una serata nel nostro Centro Storico – ha detto Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – ricco il programma dei festeggiamenti di quest’anno: spettacoli di teatro per bambini, con l’Associazione Margot Theatre, musica live e DjSet, spettacoli di danza aerea, band del territorio, caroselli musicali con il Gruppo Bandistico Cerite e molto altro, fino allo spettacolo di fuochi d’artificio che chiuderà la festa. In particolare, mi fa piacere ricordare la serata di domenica sera, con il concerto Tributo a Renato Zero con ‘Daniele Si Nasce’, colui che a livello nazionale viene considerato forse il più grande imitatore ed interprete di Renato Zero. A tutto questo, affiancheremo stand di artigianato, aree food e mostre d’arte. E non finisce qui: con l’ufficio cultura e l’Amministrazione stiamo già lavorando agli eventi dell’Estate Caerite, con tanti artisti e nomi di fama nazionale. Intanto, non mi rimane che augurare a tutti un buon Santo Patrono”.

“Oltre agli spettacoli di intrattenimento serale, protagonisti anche quest’anno saranno i Rioni della città, pronti a sfidarsi in giochi popolari e legati alla tradizione: tra questi, le immancabili gara della stessa, gara del dolce più buono e più bello e la gara delle carrozzelle – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore ai Rapporti con i Rioni e Pro Loco del Comune di Cerveteri – proprio i Rioni, tra l’altro, saranno ancora una volta fulcro di spettacolo e serate di festa per tutta l’estate, con tutti gli appuntamenti che da sempre li contraddistinguono fino alla straordinaria sfilata dei Carri Allegorici della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti”.

“Quello di San Michele Arcangelo rappresenta inoltre anche il primo vero banco di prova importante per la ricostituitasi Pro Loco di Cerveteri – ha aggiunto Parroccini – il Presidente Gianmarco Meucci, il Vicepresidente Luca Montesi e tutto il Consiglio Direttivo in queste settimane hanno svolto un importante lavoro. Più volte, ho avuto occasione di incontrarli in Municipio insieme al Sindaco e alla collega in Giunta Francesca Cennerilli ed hanno tutta l’intenzione di offrire alla città una bellissima festa del Patrono, che promuova il territorio, il divertimento e le tradizioni. A loro, l’augurio di un buon lavoro: con tutta l’Amministrazione comunale saremo al loro fianco per fare in modo che la festa di San Michele Arcangelo possa rappresentare un momento da ricordare per tutti. Vi aspettiamo nel Centro Storico!”.