Oltre 1400 illeciti scoperti da Roma Capitale fra città e Litorale • Terzo Binario News

Massiccio rafforzamento dei controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale in occasione del lungo weekend del 1° maggio.

Dal litorale romano alle aree più frequentate del centro e della movida, le pattuglie hanno messo in campo un dispositivo capillare che ha portato a oltre 2.000 verifiche e più di 1.400 illeciti accertati.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale: oltre mille le sanzioni elevate e dieci le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Numerose anche le violazioni contestate a locali ed esercizi commerciali per irregolarità nella vendita e somministrazione di alcolici, carenze nei titoli autorizzativi e mancato rispetto degli orari di chiusura, a cui si aggiungono quelle per il consumo di bevande alcoliche fuori orario e per disturbo della quiete pubblica.

In primo piano anche i controlli a tutela della salute degli avventori, con verifiche mirate sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e il contrasto all’abusivismo commerciale, per arginare la vendita illegale di prodotti. Sotto la lente, in particolare, la distribuzione di generi alimentari in condizioni non idonee, potenzialmente pericolose.

Sul litorale romano, in vista del grande afflusso del fine settimana, il Comando Generale ha attuato un piano straordinario di vigilanza che ha visto impegnato il personale del X Gruppo Mare, con il supporto dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale).

Azione mirata contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, con ripetuti interventi delle pattuglie su diversi tratti del lungomare: dieci le persone fermate, per le quali, oltre alle sanzioni, si è proceduto al sequestro dei proventi illeciti.

Sempre a Ostia, gli agenti delle Unità Speciali sono stati impegnati in operazioni antiabusivismo che hanno portato al sequestro di più di 4.000 prodotti, perlopiù alimenti e bevande venduti senza autorizzazione e privi dei requisiti minimi di sicurezza.

Controlli serrati anche durante il tradizionale concertone del 1° maggio nell’area di San Giovanni, dove gli agenti delle Unità SPE e GSSU, in collaborazione con i gruppi territoriali, hanno eseguito verifiche mirate ed effettuato un maxi-sequestro di circa 3.200 articoli tra bibite, alcolici, gadget e accessori, tutti destinati alla vendita abusiva.

Le operazioni antiabusivismo sono proseguite anche oggi: nel Centro Storico e a Trastevere, solo nelle ultime ore, sono stati sequestrati ulteriori 3.000 articoli.

Un’attività intensa e diffusa, proseguita anche nelle ore notturne, che rientra in un più ampio piano di presidio del territorio volto a garantire sicurezza, legalità e piena fruibilità degli spazi pubblici in un fine settimana caratterizzato da un forte afflusso di cittadini e turisti.