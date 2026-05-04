Biliardo 5 birilli, i Grifoni di Ladispoli a caccia del Mondiale e dell'Italiano di Prima Categoria • Terzo Binario News

Il circolo biliardo “I Grifoni di Ladispoli” festeggia due trionfi storici nel mondo del biliardo a 5 birilli.

Severino Marchioretto ha conquistato la qualificazione al Campionato Mondiale di Biliardo 5 birilli che si svolgerà tra poco in Argentina dimostrando una classe assoluta.

Grazie alle sue indiscutibili doti ed esperienza, Marchioretto ha ottenuto l’ambita qualificazione. Un percorso netto, fatto di precisione e concentrazione, che ha esaltato il talento dell’atleta.

A completare la giornata di gloria c’è il fantastico successo del compagno di squadra Francesco Mariani. “Checco” ha dominato il Campionato Istituzionale di prima Categoria 2026 conquistando il primo posto della classifica, tra l’altro sfiorato per un soffio da un altro storico esponente del biliardo di Ladispoli, Antonio Faraoni.

Marchioretto e Mariani hanno saputo interpretare al meglio le insidie di un gioco tecnico e complesso.

I loro successi confermano l’eccellenza e l’alto livello di preparazione della scuola di Ladispoli, di cui è d’obbligo una speciale menzione per gli atleti Dario Carini e Fabio Bosco, che gareggeranno nelle finali del Campionato Italiano di III Categoria che si disputerà a Saint Vincent il prossimo giugno.

La città si stringe attorno ai suoi atleti, pronti a rappresentare l’Italia anche oltreoceano.

Il futuro del biliardo tricolore vede nei Grifoni di Ladispoli un punto di riferimento solido e vincente.

“Ancora una volta Ladispoli città dello sport ! E a dirlo sono non solo i risultati ma pensi le continue attività in ogni piccola e grande disciplina”.

E’ quanto ha affermato il consigliere delegato Stefano Fierli che aggiunge:

“ringraziamo vivamente quanto sta facendo asd Grifoni di Ladispoli con il presidente Paolo Bresciani e il suo staff nel mondo del “nobile tavolo verde” per eccellenza e vogliamo complimentarci con i suoi campioni, augurandogli un in “bocca lupo” per i prossimi obbiettivi che porteranno il nome di Ladispoli in Italia e nel mondo“.