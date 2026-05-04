Il SuperEnalotto premia Tarquinia: vinti 48mila euro • Terzo Binario News

Festeggia il Lazio grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2026, centrati due “5” per un valore complessivo che supera i 48mila euro.
Nel concorso di giovedì a Fiuggi, in provincia di Frosinone, realizzato un “5” da 23.184,16 euro presso il “Tabacchi Minieri” in Via Prenestina, 12 14. Mentre sabato è stato indovinato un “5” da 24.920,95 euro a Tarquinia, in provincia di Viterbo, presso il “Tabacchi Bellucci” in Via Ripagretta, 36 E.
Leggero aumento nei punti vendita in provincia di Frosinone: la spesa è passata da 146 a 152 milioni di euro, per una crescita del 4%.
Per quanto riguarda il gioco retail nella provincia di Viterbo, si assiste invece a un calo: nell’ultimo anno è stata raggiunta quota 70 milioni di euro, il 7,8% in meno rispetto ai 78 milioni dei dodici mesi precedenti. Mentre a livello regionale si registra un andamento costante. Nel Lazio, infatti, i dati elaborati da Agipronews confermano una spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) di circa 1,6 miliardi di euro nei punti vendita, in linea con l’anno precedente. Per quanto riguarda, invece, i numeri relativi al SuperEnalotto, nella regione si segnala un calo del 6,6%: attualmente la spesa tocca quota 94,7 milioni rispetto ai 101,4 milioni dei dodici mesi precedenti.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 4 maggio, sale a 158,7 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo.