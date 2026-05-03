Cultura a Tolfa, le associazioni incontrano il Centro studi italo-norvegesi: si lavora per future collaborazioni • Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Sotto alla pergola della terrazza dello storico edificio di viale dì Italia che lo ospita, sabato pomeriggio il Centro studi italo norvegese “San Giuseppe” ha invitato le associazioni di Tolfa per conoscerle e farsi conoscere.

L’iniziativa è stata voluta dal presidente Jan Olav Larssen e da Ole Tolstad, responsabile del Comitato culturale del centro, una realtà ultratrentennale attiva nel paese da quando un gruppo di norvegesi (soprattutto docenti studiosi o artisti) acquistò l’ex oratorio, creando una base per soggiorni di vacanza, studio o laboratori e scambi culturali.

E proprio per ravvivare lo spirito di collaborazione culturale che è stata organzzata la riunione, a cui ha partecipato la sindaca Stefania Bentivoglio, con alcuni rappresentanti delle più importanti associazioni di volontariato locali. C’era la presidente dell’ente che storicamente promuove le tradizioni e gli eventi, ovvero la Pro Loco, Giuseppina Esposito. Che era pure in rappresentanza, con altre socie, della Fidapa BPW sezione tolfetana, in primis la vice presidente Maria Agnese Perfetti. C’erano i portavoce delle due corali attive in paese: per “I Cantori di Tolfa” il professor Francesco Ceccarelli e, per il “Purple Gospel Choir”, la segretaria Rosanna Perfetti. E ancora Elena Rocchi, che ha portato i saluti del Centro anziani “La Rocca Aps”, impegnato costantemente in un ampio ventaglio di proposte; l’artista Lucia Gari che con la sua associazione “La Bottega dell’Arte” organizza corsi di pittura per tutte le età. Lo psicologo Giorgio Conti ha spiegato l’attività de “La Casa nel Bosco”, gestita con la moglie e collega Barbara Loffari: si occupa di forest therapy e altre attività immerse nella natura.

Andrea Bisio, tolfetano d’adozione, ha invece raccontato la sua esperienza con il gruppo che, col supporto e la consulenza di Cittaslow, sta cercando di costruire proposte turistiche che rilancino paese e dintorni. Dell’angolo viaggi creato a Tolfa con “Avventure nel mondo” ha parlato Carla Pasquariello, mentre Massimo Perotti ha riferito del suo impegno come guida per trekking lungo i sentieri attorno a Tolfa.

Egidio Marcari, presidente di “Tolfa Jazz”, ha spiegato quanto l’associazione ha fatto, fa e farà (il consueto festival estivo o la recente esperienza con le scuole e il prossimo Picnic musicale il 24 maggio solo alcuni esempi).

A tradurre gli interventi in norvegese è stato Ole Tolstad, apprezzato fotografo le cui opere sono state protagoniste in mostre, nella suggestiva ex chiesa. Il quale ha anche presentato Silvia Ventroni, la nuova segretaria del Centro che racoglierà il testimone di quella storica, Sophie Hinsh, salutata con un brindisi.

La sindaca ha quindi parlato dell’Accademia della Catana, ospitata nella parte restaurata del Palazzo Buttaoni, dove si punta a realizzare uno spazio per il cooworking e dove la prossima settimana si ospiterà una mostra di un’artista norvegese che usa per le sue opere pellami fra i più originali.