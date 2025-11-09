Tolfa, a "La Cardellina" venerdì musica e molto altro nei "Racconti del divano giallo" • Terzo Binario News

La location è decisamente accogliente, l’idea è originale: insomma l’appuntameno di venerdì14 novembre con I Racconti del divano giallo è sicuramente un’occasione da non perdere.

Si inizia alle 18, all’agriturismo La Cardellina, un po’ fuori da Tolfa, sulla strada del Marano al km 3. Qui all’ospitalità ci pensano Chiara e Flavio che offriranno per 15 euro un calice di vino e aperitivo bio a km 8.

L’intrattenimento tra aneddoti, jazz e canzoni, è affidato a Marina Boz, Luigi Fiore, Ermanno Pizzardi e Roberta Frascarelli.

“C’erano dei divani gialli nel piccolo appartamento in calle del Tagliapetra 2584 a Venezia… E su quei divani gialli si è seduto un mondo fantastico! Un mondo umano, musicante, teatrante così variegato che non poteva non essere raccontato” così si presenta l’evento nella locandina.

Marina Boz, diplomata in Pianoforte e Clavicembalo al Conservatorio B. Marcello di Venezia e straordinaria cantante jazz, ma pure scrittrice e autrice di podcast, ha già portato in giro per l’italia i suoi Racconti del divano giallo. Stavolta è affiancata da Luigi Fiore ed Ermanno Pizzardi, entrambi musicisti di ottimo livello, mentre la speaker radio Roberta Frascarelli farà gli onori di casa.