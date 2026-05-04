Giornata internazionale dell’Ostetrica: open day e servizi nei Consultori della Asl Roma 4 • Terzo Binario News

In occasione della Giornata internazionale dell’Ostetrica, che si celebra il 5 maggio, la ASL Roma 4 organizza un ampio calendario di iniziative nei Consultori Familiari del territorio. L’obiettivo è promuovere la salute della donna in tutte le fasi della vita, dalla gravidanza al puerperio, offrendo al tempo stesso sostegno concreto alla genitorialità.

Per l’intera giornata, numerose sedi apriranno le porte con attività gratuite o su prenotazione: visite ginecologiche e ostetriche, screening, incontri informativi e consulenze sull’allattamento.

A Civitavecchia, presso Largo Donatori del Sangue, spazio dalle 9 alle 17 alle attività ginecologiche, con appuntamenti dedicati anche alle interruzioni volontarie di gravidanza e allo “Spazio Giovani”. In programma inoltre incontri sull’allattamento.

A Santa Marinella, in via Valdambrini, la mattinata sarà dedicata allo screening della cervice uterina e alle consulenze sull’allattamento ad accesso libero, mentre nel pomeriggio tornerà la presentazione del progetto “Mamme a Casa”.

A Cerveteri, visite ginecologiche e ostetriche su prenotazione e incontri informativi sugli stili di vita in gravidanza. A Ladispoli, screening della cervice per tutta la giornata e consulenze sull’allattamento nelle ore centrali.

Il Consultorio di Bracciano propone una giornata articolata: presentazione dei servizi, incontri per futuri genitori con ambulatorio allattamento ad accesso diretto e, nel pomeriggio, visite specialistiche su prenotazione.

Screening della cervice anche ad Anguillara, mentre a Manziana si alterneranno ambulatorio allattamento e visite ginecologiche. A Fiano Romano, oltre alle visite ginecologiche e pediatriche, è previsto un incontro per le coppie in attesa dal titolo “Le onde del travaglio”.

A Formello spazio al confronto su puerperio, allattamento e crescita del bambino, mentre a Campagnano, presso la biblioteca comunale, si terrà un incontro dedicato al primo approccio con il neonato e uno spazio giovani nel pomeriggio.

Infine, a Morlupo, due appuntamenti: uno sul ruolo dell’ostetrica e uno rivolto alle gestanti, con focus sulla promozione di stili di vita sani.

Alle ore 14.30, inoltre, presso l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia verrà presentato il nuovo progetto “Mamme a Casa“, dedicato alle donne che sceglieranno di partorire nel Punto Nascita distrettuale e che avranno il supporto di un’ostetrica presso la loro abitazione nelle settimane successive alle dimissioni.

Le iniziative rappresentano un’importante occasione per avvicinare i cittadini ai servizi consultoriali, ricevere informazioni qualificate e rafforzare la rete di supporto per le famiglie, valorizzando al contempo il ruolo fondamentale dell’ostetrica nel percorso di cura e assistenza.