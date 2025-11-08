Tolfa ospite de Fonte Meravigliosa, da sfatare il tabù-trasferta • Terzo Binario News

(foto Nicoletta Vittori) – Adesso va sfatato il tabù-trasferta. Il Tolfa alle 11 scende in campo sul sintetico dell’Ostiense A di lungotevere Dante presso ponte Marconi dove disputa le gare interne il Fonte Meravigliosa.

Si gioca l’ottava giornata del Promozione Lazio girone A, nella quale i collinari arrivano dal successo interno convincente per 3-0 sul Fiumicino ma serve necessariamente dare continuità ai risultati per accorciare un divario ad oggi molto consistente con la vetta del girone visto che oggi con 8 punti la posizione è di metà classifica.

Il confronto con il Fonte Meravigliosa non è scevro di insidie: l’undici romano, che nel suo passato recente vanta anche la militanza di una stagione nel campionato di Eccellenza schiera una formazione giovane – che nelle ultime settimane ha pure ingaggiato dei rinforzi in difesa – ed è organizzata, e nell’ultima stagione l’undici romano è stato inserito nel girone C di Promozione.

In classifica occupa la penultima posizione con sei punti in codominio con Duepigrecoroma, Capranica e Atletico Monterano. Dunque la partita rappresenta un test interessante per i tolfetani, che finora se in attacco hanno rispettato le aspettative, al contrario in difesa la tenuta non è stata proprio ermetica.

In panchina non ci sarà il convalescente mister Michele Micheli ma sarà sostituito dal suo secondo Gianluca Gentili. «Ci attende un confronto difficile – racconta l’allenatore – sebbene si venga da due successi consecutivi. Tuttavia ancora non basta per dirci guariti dai nostri problemi. Serve la certezza che il momento-no ce lo siamo lasciati alle spalle e va evitato di sottovalutare il Fonte Meravigliosa che non mostra il nome altisonante delle battistrada del girone ma rappresenta sempre un ostacolo insidioso. Fiducia sì, sottovalutazione».

Per i colinari questo periodo è piuttosto importante perché se è vero che la marcia in campionato, anche se lentamente sembra ripresa, c’è anche la Coppa Italia che incombe. Infatti dopo la sfida odierna, mercoledì si deve disputare la trasferta in casa del Grifone per il ritorno degli ottavi di finale. Al Villa de’ Massimi Sporting Club però si parte dal 4-0 che il Tolfa ha rifilato all’undici del Portuense nella gara di andata che non dovrebbe riservare soprese sul fronte del passaggio del turno.

La formazione dovrebbe grossomodo ricalcare la stessa che ha sconfitto nettamente il Fiumicino allo Scoponi ovvero De Clementi, Selvaggio, Ficorella, Bevilacqua, Colace, Salvato, Pasquini, Nuti, Bernardini, Gaudenzi, Converso.