Malamovida sul Litorale, 9 arresti dei Carabinieri • Terzo Binario News

Nel corso dell’ultimo fine settimana, in concomitanza con il ponte festivo del 1° Maggio, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno attuato un massiccio servizio di controllo del territorio lungo le zone litoranee di Ostia, Fiumicino e Fregene, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’operazione, volta a incrementare la percezione di sicurezza e a contrastare la criminalità predatoria, lo spaccio di stupefacenti e gli eccessi della “mala movida”, ha portato a un bilancio di 9 persone arrestate e 17 denunciate a piede libero.

L’attività ha visto l’impiego di numerose pattuglie che hanno complessivamente identificato 436 persone (di cui 59 con precedenti) e controllato 212 veicoli.

Eseguiti numerosi posto di controllo lungo le principali strade del litorale romano con l’utilizzo di precursori per il tasso alcolemico, che hanno permesso di sottoporre a verifica oltre 500 conducenti, con l’elevazione di 69 sanzioni al Codice della Strada per un valore complessivo di oltre 35.000 euro.

In particolare, i Carabinieri hanno arrestato 9 persone, di cui 8 in esecuzione di provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria e uno in flagranza di reato.

Sono state eseguite, infatti, ordinanze di carcerazione e aggravamenti di misura cautelare nei confronti di soggetti responsabili, a vario titolo, di reati gravi quali maltrattamenti in famiglia, lesioni, truffa, reati fallimentari e furti. Tra questi, spiccano condanne per cumuli di pene fino a oltre 5 anni di reclusione. Gli arrestati sono stati associati presso le case circondariali di Rebibbia, Regina Coeli e Civitavecchia.

I Carabinieri hanno poi arrestato un 17enne trovato in possesso di 72 g di hashish e della somma contante di 2.490 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Denunciate inoltre 17 persone per diverse tipologie di reato.

Tra gli episodi più rilevanti: un uomo è stato trovato in possesso di 10 involucri di cocaina pronti per la vendita; un giovane è stato intercettato a bordo di un monopattino con diverse dosi di cocaina; nel corso di una perquisizione domiciliare, un altro soggetto è stato trovato in possesso di hashish e materiale per il confezionamento e la pesatura.

Altre 6 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici in alcuni casi superiori a 1,5 g/l. Per tutti è scattato l’immediato ritiro della patente; altre 2 persone sono state denunciate per guida senza patente, in entrambi i casi con recidiva nel biennio per non aver mai conseguito il titolo abilitativo.

Sul fronte della repressione dei reati contro il patrimonio e la persona: presso un esercizio commerciale di via delle Azzorre a Ostia, i Carabinieri hanno fermato e denunciato un uomo per furto e un l’altro per rapina impropria, poiché nel tentativo di fuggire ha aggredito il personale dell’attività e danneggiato arredi.

Altre 2 persone sono state denunciate per il possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, rinvenuti durante i controlli su strada.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno infine segnalato alla Prefettura 20 assuntori di droghe, con il contestuale sequestro di dosi di cocaina, hashish e crack.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno con regolarità lungo tutta la fascia costiera per garantire il regolare svolgimento delle attività sociali e commerciali, prevenendo ogni forma di illegalità degradante per il territorio.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento nelle fasi delle indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva.