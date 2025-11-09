Il Tolfa si fa rimontare dal Fonte Meravigliosa: 2-2 a ponte Marconi • Terzo Binario News

Il Tolfa manca un’opportunità ghiottissima per fare punti. Infatti torna dalla trasferta romana con il Fonte Meravigliosa con un 2-2 che sa tanto di occasione mancata per accorciare la distanza sulle battistrada della classifica.

Sul sintetico dell’Ostiense A di lungotevere Dante presso ponte Marconi, i collinari hanno fallito l’opportunità di accorciare in classifica magari non arrivano in un colpo solo in zona play-off ma sicuramente mettendosi in scia delle battistrada.

Si è giocata l’ottava giornata del girone A di Promozione nella quale i biancorossi – privi in panchina di mister Michele Micheli ammalato e sostituito da Gianluca Gentili – hanno dovuto fare i conti con qualche assenza ma anche con il rientro in campo di Manuel Vittorini che ha scontato la squalifica.

E in effetti l’inizio di gara è stato tutto appannaggio degli ospiti che hanno trovato subito il gol grazie al bomber ex Palidoro Giovanni Bernardini. Tutto lasciava pensare che il Tolfa fosse in controllo delle operazioni poi però il Fonte Meravigliosa, che nel frattempo non è rimasto a guardare, ha trovato l’1-1 proprio all’inizio della ripresa con Alessandro Maresca. Poi è nel finale che la partita si riaccende quando cioè l’ex attaccante del Civitavecchia trova il punto dell’1-2 al 43’ facendo pensare che i collinari potessero tornare da Roma con il bottino pieno. A spegnere gli entusiasmi però la rete di Emiliano Straniero appena un minuto dopo.

Di conseguenza il Tolfa con il punto conquistato è salito a 9, ma rimanendo nella zona medio-bassa della graduatoria in condominio con Fiumicino, Tarquinia e Duepigrecoroma.