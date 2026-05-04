Cna 70, ecco la prima iniziativa: sabato inaugurazione della nuova sede a Soriano nel Cimino • Terzo Binario News

Il segretario Lupidi: “Un regalo per artigiani e pmi”

La Cna scarta il regalo per i suoi primi 70 anni. L’iniziativa che apre i festeggiamenti per l’anniversario della nascita dell’Associazione è infatti una nuova sede: verrà inaugurata a Soriano nel Cimino sabato prossimo, 9 maggio, alle 17,30 in via Vittorio Emanuele III, 37.

“È un regalo per noi, ma anche e soprattutto per artigiani e piccole e medie imprese”, spiega Attilio Lupidi, segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia.

Al taglio del nastro, insieme a Lupidi, ci saranno il presidente Alessio Gismondi e l’intero consiglio direttivo zonale: il presidente Sandro Bassetta, artigiano e titolare dell’impresa edile Edilbassetta, Stefania Buzi, Daniela Mechelli, Massimo Civilotti, Federico Biagi, Vito Viglianisi e Alessio Proietti.

“Abbiamo voluto allargare la nostra presenza e arrivare fisicamente a Soriano nel Cimino – dice Lupidi – non solo perché si tratta di un territorio importante. Quello che stiamo vivendo in questi mesi è infatti un momento complicato sotto molti punti di vista, abbiamo dunque pensato fosse importante dare un ulteriore segnale a imprese e artigiani, in modo da assicurare loro maggiore vicinanza”.

“Saremo la loro voce, il loro punto di riferimento – continua Bassetta – e lavoreremo per rendere ancora più incisivo il ruolo di rappresentanza della Cna. Per le realtà produttive di questo territorio, inoltre, il fattore vicinanza riguarderà anche i servizi”.

Il consiglio direttivo, costituito appena un anno fa, si era già messo al lavoro per individuare alcune priorità e le relative proposte. Un contributo di idee da condividere alla prima occasione utile con l’amministrazione comunale.