Sport in Piazza a Civitavecchia, incontro con il mondo dei comics • Terzo Binario News

Il Delegato allo Sport e l’Assessore al Turismo e l’Assessore al Commercio del Comune di Civitavecchia invitano tutte le associazioni, i commercianti, gli operatori, i professionisti, gli esperti e gli appassionati che operano o gravitano attorno al mondo del fumetto, del manga, dell’illustrazione, della narrativa fantasy e fantascientifica, del gioco di ruolo, dei giochi da tavolo, dei giochi di carte collezionabili, dei giochi di strategia, del wargame, del modellismo, del collezionismo, del cosplay, della cultura pop, dei videogiochi, degli esports, dei simulatori, della realtà virtuale e delle nuove tecnologie applicate al gioco, e più in generale tutte le realtà legate al gioco, alla creatività e alla cultura pop contemporanea, a partecipare ad un incontro di confronto e co-progettazione.

L’Amministrazione comunale intende avviare un percorso condiviso finalizzato alla realizzazione di una giornata interamente dedicata a questo universo culturale e creativo, da affiancare alla consolidata manifestazione “Sport in Piazza”, dando vita ad un evento articolato su due giornate capace di unire sport, gioco e cultura contemporanea.

L’obiettivo è valorizzare le realtà già presenti sul territorio, mettere in rete competenze ed esperienze e costruire insieme un appuntamento di richiamo per la città, in grado di coinvolgere la comunità locale e attrarre pubblico anche da fuori territorio.

L’incontro si terrà martedì 12 maggio, alle ore 17:30, presso l’Aula Calamatta del Palazzo del Pincio.

La partecipazione è aperta a tutte le realtà interessate a contribuire attivamente alla costruzione dell’iniziativa, in un’ottica di confronto e collaborazione tra le diverse componenti del territorio.