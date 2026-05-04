Tpl Civitavecchia, cambia il percorso della Linea 4 • Terzo Binario News

Si avvisa l’utenza che, al fine di consentire il collegamento con il servizio di Trasporto Pubblico tra centro città ed il Centro Chimico, sito in Via Braccianese Claudia, da lunedì 4 maggio 2026 la Linea 4 sarà modificata come segue:
Linea 4 – STAZIONE viale della Vittoria, viale Guido Baccelli, via Roma, via Terme di Traiano, via Pecorelli, via Braccianese Claudia, (1) NUOVO CIMITERO, via Braccianese Claudia, (2) Centro Chimico, via Tirso, via Monteverdi, via Rossini, BORGATA AURELIA, via Aurelia Nord, Loc. La Scaglia, Cimitero Vecchio, Via Tarquinia, Via Isonzo, via Roma, viale Baccelli, viale della Vittoria, STAZIONE.
Orari solo feriali:
8:30(1)(2) – 9:301(1) – 10:30(1) – 11:30(1) – 15:30(2) – 16:30(2) – 17:30(2) – 18:30(2)
(1) Transita all’interno del Nuovo Cimitero
(2) arriva al Centro Chimico