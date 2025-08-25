“Titolo Wba Mediterraneo”: Cerveteri sostiene Malvitano, gara del PalaCasoria in diretta dal Granarone • Terzo Binario News

L’Assessore allo Sport Manuele Parroccini: “Uniti per fare il tifo e fargli sentire la vicinanza della città”

Cristian Malvitano è pronto a far “suonare” i guantoni e a dominare il ring. La data è già fissata ed è quella di venerdì 19 settembre, quando se la vedrà contro Gianluca Picardi al PalaCasoria di Casoria per il “Titolo Wba Mediterraneo”, uno dei massimi riconoscimenti a livello pugilistico. Malvitano, a bordo ring avrà il tifo della propria città, anche se a distanza: l’Assessorato allo Sport del Comune di Cerveteri infatti, ha organizzato in occasione del match la trasmissione diretta dell’incontro direttamente dalla massima assise cittadina, dall’Aula Consiliare del Granarone, dove dal maxi-schermo sarà possibile fare il tifo per il pugile residente nella città etrusca.

A complimentarsi con Malvitano, è proprio Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri che dichiara: “Tra i superleggeri il nostro Malvitano è sicuramente uno dei pugili più apprezzati ed è carico come non mai per affrontare nel migliore dei modi questa grande sfida. Da quanto mi ha detto il suo allenatore, è molto concentrato e punta a fare una grande prestazione e ovviamente a vincere. Come Amministrazione comunale, sentiti anche i suoi allenatori ed in particolar modo Luisiano Fiore, volevamo trovare un modo per fargli sentire il nostro calore e il nostro sostegno: per questo, abbiamo organizzato la trasmissione diretta dell’incontro all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, dove tutti i suoi amici, sostenitori e semplici appassionati di boxe potranno riunirsi e fare il tifo per lui. Forza Cristian, forza ‘Toro’, siamo tutti con te!”.