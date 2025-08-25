Promozione, prima uscita del Santa Marinella • Terzo Binario News

(foto Carlo Gattavilla) C’è curiosità intorno al Santa Marinella, sia per la nuova rosa a disposizione di mister Daniele Fracassa sia per l’uscita di girone e calendario del girone A di Promozione. In questo senso, l’esordio sarà nella tana della Duepigrecoroma mentre l’esordio casalingo avverrà contro il Borgo Palidoro.

Intanto sabato pomeriggio si è disputata la prima uscita amichevole allo stadio Fronti. Di fronte ai santamarinellesi il Palombara, che l’ha spuntata per 2-1.

Vantaggio nel primo tempo dei padroni di casa per merito di Francesco Brutti, poi pareggio e sorpasso ospite nella seconda metà di gara.

Questo il commento del tecnico nel dopo-partita: «Era la prima uscita stagionale ed è stato comunque un test che ci ha fornito dei suggerimenti, con un primo tempo equilibrato e ben giocato.

Siamo andati in vantaggio con Brutti su assist di Samuele Cerroni. Poi chiaramente abbiamo effettuato delle sostituzioni facendo giocare tutti i ragazzi che abbiamo in rosa perché vanno messi subito in campo così da valutare le loro qualità. Abbiamo chiuso la partita con tre 2007 e due 2006 in campo. C’è da lavorare tanto perché il gruppo è nuovo e perché ci attende una stagione bella ma molto competitiva. Ieri ci siamo riposati ma oggi si ritorna in campo. I carichi di lavoro sono importanti in questa fase quindi i ragazzi sono un po’ stanchi ma lavoreremo duro per migliorare ancor di più questo Santa Marinella», la conclusione dell’allenatore.

L’analisi sul nuovo campionato del direttore sportivo Stefano Di Fiordo: «Sono uscite le squadre di Ostia ma arrivano le romane con l’Olimpus, il Grifone, l’Urbetevere che sulla carta sono molto competitive oltre a Tolfa, noi e il Ladispoli con il blocco dell’ex Grifone Gialloverde oltre al Fiumicino sceso dall’Eccellenza. Ci siamo tolti dei campi “caldi” mentre noi dovremo essere costanti nel cammino».

Ultimo acquisto che arriva dal mercato, l’ingaggio dell’attaccante Jacopo Astorelli, attaccante classe 2007, che arriva dal Civitavecchia. Per lui un ritorno dopo la scuola calcio e le esperienze nelle giovanili di Ladispoli e Urbetevere. Invece nello staff e nelle vesti di preparatore dei portieri arriva un profilo esperto come quello di Ezio Cascianelli. Per lui un lavoro passato con Civitavecchia, Ladispoli, Urbetevere e Lazio oltre a diverse qualifiche e la pubblicazione di articoli tecnici. Infine in ambito giovanile ecco Simone Sale, figlio dello storico dirigente calcistico Angelo Sale (al quale è stato intitolato ad memoriam lo stadio di Ladispoli), nuovo allenatore della Juniores regionale santamarinellese. Sale vanta diverse esperienze nel campionato juniores con Virtus Ladispoli e Atletico Ladispoli. Nelle ultime due stagioni ha guidato la juniores regionale del Città di Cerveteri, promosso nella categoria Juniores Elite dopo un testa a testa con il Santa Marinella.